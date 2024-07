Niesatysfakcjonujące ceny w skupach i niższe plony. Sytuacja rolników z Mazowsza Alicja Śmiecińska 24.07.2024 22:11 W porównaniu z 2023 rokiem tegoroczne plony mogą być o kilkanaście procent niższe. Prezes Mazowieckiej Izby Rolniczej Wiktor Szumilewicz wskazuje, że najbardziej ucierpiały zboża jare. — Ceny są słabe zbóż, ale ze zbytem problemów nie ma. Punkty są zainteresowane skupem, ale rolnicy nie za bardzo do nich jadą ze względów na oferowane ceny, które ich nie satysfakcjonują — mówi Szumilewicz.

4 Żniwa na Mazowszu (autor: RDC)

Plony zbóż na Mazowszu będą w tym roku o kilkanaście procent niższe w porównaniu z ubiegłym rokiem — tak szacuje prezes Mazowieckiej Izby Rolniczej Wiktor Szumilewicz.

— Najbardziej ucierpiały zboża jare, to na pewno najbardziej było widać. Jęczmień jary, zwłaszcza owies, pszenżyto jare, pszenica jara, one dawały znacznie niższe plony. Zapowiada się dobrze kukurydza, w miejscach, gdzie była wilgoć — wymienia Szumilewicz.

Rolnicy zbierają z pół pszenicę, żyto, jęczmień i prasują słomę. Pracują nawet w nocy, by wykorzystać „okienko pogodowe”. Odwiedziła ich dzisiaj nasza reporterka Alicja Śmiecińska.

Niskie ceny w skupach

Niskie ceny w skupach potwierdza prezes Mazowieckiej Izby Rolniczej.

— Ceny są słabe zbóż, ale ze zbytem problemów nie ma. Punkty są zainteresowane skupem i zbóż paszowych i konsumpcyjnych. To widać, ale rolnicy nie za bardzo do nich jadą ze względów tych, że są oferowane ceny, które ich nie satysfakcjonują. Śledząc rynki światowe, mówi się, że będzie parę procent mniej zbóż i rzepaku i innych rzeczy, więc rolnicy czekają na to — mówi Szumilewicz.

Mazowiecka Izba Rolnicza szacuje, że do końca weekendu żniwa powinny się w większości gospodarstw w naszym województwie zakończyć.

Bezpieczeństwo podczas żniw

Mazowiecka policja apeluje o bezpieczeństwo podczas prac polowych. Funkcjonariusze radzą, by szczególnie uważać wyjeżdżając na drogi pojazdami rolniczymi i zabezpieczyć wystające elementy.

Paulina Wołczyńska z wydziału ruchu drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu przypomina też, by sprawdzić stan techniczny pojazdu i by nie spożywać alkoholu w czasie prac.

— Nigdy nie wsiadaj pod wpływem alkoholu i nie pozwól, aby osoby w Twoim otoczeniu również znajdowały się pod wpływem alkoholu. Przed wyjazdem każdorazowo sprawdź stan techniczny pojazdu. Czy masz sprawny układ hamulcowy, czy jest sprawne oświetlenie, kierunkowskazy — apeluje Wołczyńska.

Policjantka zwraca się też z apelem do innych kierowców.

— By pamiętali o zachowaniu zdrowego rozsądku przy wyprzedzaniu takich pojazdów oraz wzajemnej tolerancji i szacunku na drodze. Zróbmy wszystko, aby te prace polowe były bezpieczne dla nas wszystkich, bo przecież dla każdego jest miejsce na drodze — podkreśla.

Rolnicy nie powinni też przewozić na ładunku innych osób. Muszą także każdorazowo posprzątać drogę po sobie po wyjeździe z pola.

Czytaj też: Brok nadal bez wody przez bakterie w wodociągu. Tak będzie co najmniej do piątku

Źródło: RDC Autor: Alicja Śmiecińska, Iwona Rodziewicz-Ornoch/DJ