Złe samopoczucie? Powodem może być stan pogody Adrian Pieczka 27.01.2023 15:47 Gorsze samopoczucie może być wynikiem pogody. Za oknami jest wilgotno, pochmurno i do tego wysokie ciśnienie. Taka aura szczególnie źle na nas wpływa - informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Pogoda może wpływać na nasze samopoczucie (autor: IMGW)

- W ciągu dnia monotonna pogoda w strefie frontu z całkowitym zachmurzeniem, głównie chmurami piętra niskiego oraz słabymi opadami nie będzie szczególnie bodźcowa dla układu nerwowego. Napływ nieco chłodniejszej i wilgotniejszej masy powietrza u osób skłonnych do meteoropatii może być przyczyną występowania dolegliwości bólowych - przyznaje dr Joanna Wieczorek z IMGW.

- Od kilku dni brakuje słońca. Dziś też nie ma co na nie liczyć. A to też wpływa na organizm - przypomina Wieczorek. - Będzie miał wpływ na przeważnie negatywną percepcję warunków biometeorologicznych. Z początkowo obojętnych rano będą ulegać pogorszeniu do niekorzystnych w ciągu dnia do wieczora na całym Mazowszu - wyjaśnia.

Jutro sytuacja biometeorologiczna nieco się poprawi.

Czytaj też: Chcą produkować wodór z prądu. To plany PUK w Ciechanowie