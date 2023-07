O 25 procent więcej wyjazdów pogotowia w ten weekend. To przez upały Cyryl Skiba 17.07.2023 19:26 O 25 procent więcej pracy mieli w weekend ratownicy medyczni w regionie. To w związku z upałami. Wczoraj na termometrach było nawet 35 stopni na Mazowszu.

O 25 procent więcej wyjazdów pogotowia w ten weekend. To przez upały (autor: Meditrans/zdjęcie ilustracyjne)

Pracowity weekend ratowników medycznych. To w związku z upałem - w niedzielę na termometrach na Mazowszu było nawet 35 stopni Celsjusza. Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" Karol Bielski przedstawia niepokojące statystki.

- Mieliśmy 700 interwencji na dobę, a wczoraj mieliśmy tych interwencji 900, z czego około 30 to były wyjazdy do osób, które odczuły omdlenie, a miały problemy kardiologiczne, związane przede wszystkim z upałem - tłumaczy.





- Około 25 procent więcej interwencji medycznych mieliśmy w weekend, np. w niedzielę względem piątku i ewidentnie było to związane z wysokimi temperaturami. Mieliśmy wyjazdy również na ogródki działkowe, gdzie korzystając z pięknej aury, seniorzy też tutaj korzystali - dodaje Bielski.

W tym tygodniu wciąż bardzo ciepło, około 29 stopni. Zwróćmy uwagę by mieć ochronę głowy, odpowiednio się nawadniać i by w godzinach południowych najlepiej nie wychodzić na dwór. Lepiej unikać w upały wzmożonego wysiłku fizycznego.

