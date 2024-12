Oszukana „na inspektora budownictwa” straciła 175 tys. złotych Iwona Rodziewicz-Ornoch 30.12.2024 22:25 Ponad 175 tysięcy złotych straciła mieszkanka powiatu zwoleńskiego, która uwierzyła w internetową miłość. Kobieta przez kilka miesięcy korespondowała z mężczyzną podającym się za inspektora budownictwa pracującego na terenie Francji.

PLN (autor: Pixabay)

Kobieta zapewniana o szczerości uczuć kilkanaście razy przelała pieniądze na wskazane przez oszusta konta.

– Mężczyzna korespondując z kobietą na portalach społecznościowych wymyślał fałszywe historie dotyczące nalotu policji na siedzibę jego firmy i blokady przez urząd skarbowy jego konta, przez co nie ma środków do życia. Następnie, że odziedziczył spadek i potrzebuje pieniędzy na opłacenie otwarcia testamentu. Na koniec z kobietą skontaktowała się fałszywa lekarka informując, że mężczyzna miał wypadek we Włoszech i potrzebuje pieniędzy na operację – relacjonuje rzeczniczka policji w Zwoleniu Katarzyna Słyk.

36-latka za każdym razem robiła przelew. W sumie zrobiła ich kilkanaście.

