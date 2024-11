Kilkanaście wypadków, w tym potrącenia pieszych. Trudne warunki na Mazowszu

Służby apelują do pieszych o ostrożność i noszenie odblasków. Przez opady warunki drogowe na terenie całego Mazowsza są bardzo trudne. Tylko wczoraj doszło do 11 wypadków na terenie garnizonu mazowieckiego, z czego 5 to potrącenia pieszych. Także w Warszawie potrącone zostało dziecko.