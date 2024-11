Uwaga, może być bardzo ślisko. Jak zadbać o bezpieczeństwo na drodze? [SPRAWDŹ] Adam Abramiuk 20.11.2024 06:13 Dziś może być bardzo ślisko. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje, że drogi na Mazowszu mogą być oblodzone. Trudne warunki atmosferyczne spowodują gorszą przyczepność do jezdni. Jak zadbać o swoje bezpieczeństwo na drodze? O to zapytaliśmy eksperta z Instytutu Transportu Samochodowego.

Ślisko na drogach (autor: RDC)

Od dziś czekają nas opady deszczu, deszczu ze śniegiem oraz śniegu — prognozują synoptycy. IMGW prognozuje, że drogi mogą być oblodzone ze względu na zamarzające opady.

Zmienna pogoda nie będzie sprzyjała użytkownikom dróg, którzy powinni zachować szczególną ostrożność.

— Opady deszczu od środy przechodzić będą w opady deszczu ze śniegiem i samego śniegu. Przelotne opady śniegu pozostaną na Mazowszu do soboty wyłącznie — informuje Grażyna Dąbrowska synoptyk IMGW.

Gorsza przyczepność do jezdni. Co robić?

Na drogach może być naprawdę ślisko, to spowoduje gorszą przyczepność do jezdni.

— Na przykład mimo skręcania kierownicą w lewo bądź w prawo, auto nas nie słucha i jedzie prosto. Oczywiście nie trzeba tego nikomu tłumaczyć, że taka sytuacja jest bardzo groźna — przestrzega rzecznik Instytutu Transportu Samochodowego Mikołaj Krupiński.

Ekspert zaznacza, że nie zawsze powinniśmy zdawać się wyłącznie na systemy bezpieczeństwa zainstalowane w pojeździe.

— W takiej sytuacji grunt to opanowanie, niewykonywanie niepotrzebnych manewrów, które tylko pogarszają sterowność samochodu. Do tego oczywiście najlepsze są ćwiczenia praktyczne, na przykład na płycie poślizgowej — dodaje Krupiński.

Obecnie temperatura w regionie wynosi około 3-4 stopni. Odczuwalna w niektórych rejonach, m.in. w Płocku, może jednak wynosić poniżej 0.

Prognoza pogody na najbliższe dni

W środę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Wystąpią przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Na południu i północy kraju miejscami prognozowane sumy opadów wyniosą od 10 mm do 15 mm. W górach możliwy będzie przyrost pokrywy śnieżnej od 4 cm do 7 cm. Nad morzem lokalnie możliwe burze.

Termometry wskażą od 1 st. C do 5 st. C na przeważającej części kraju. Wiatr umiarkowany i dość silny z kierunków zachodnich i północno-zachodnich. Na wybrzeżu porywy wiatru do 65 km/h, w górach do 100 km/h.

„Z upływem dnia porywistość wiatrów będzie słabnąć” - poinformowała synoptyczka. Podczas opadów śniegu wiatr może powodować zawieje śnieżne i ograniczać widzialność do 200 m, a w górach poniżej 200 m.

W nocy z środy na czwartek będzie przeważać zachmurzenie duże z możliwymi przejaśnieniami. Miejscami wystąpią przelotne opady śniegu, nad morzem także deszczu ze śniegiem i deszczu.

Temperatura minimalna wyniesie od minus 2 st. C w rejonach podgórskich do 2 st. C na wybrzeżu. W rejonach podgórskich Karpat spadki temperatury wyniosą około minus 6 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na północy także dość silny, miejscami w porywach od 55 km/h do 65 km/h, południowo-zachodni i zachodni. Na wybrzeżu porywy do 75 km/h, w szczytowych partiach Sudetów do 100 km/h, w szczytowych partiach Karpat do 80 km/h. Podczas opadów śniegu w górach wiatr może powodować zawieje śnieżne i ograniczać widzialność poniżej 200 m.

