Turniej w Scrabble w ten weekend w Gostyninie Katarzyna Piórkowska 11.03.2023 12:42 70 miłośników zabaw językowych z całego kraju wystartuje w ogólnopolskim turnieju scrabbli, który w sobotę i niedzielę odbywa się w Gostyninie. Na zwycięzców turnieju czekają puchary i nagrody. Będzie tez konkurs specjalny i specjalne nagrody za wymyślenie najciekawszych słówek dotyczących motoryzacji oraz lasów i jezior.

Turniej w scrabble w Gostyninie (autor: Pixabay)

Jednym z organizatorów jest Liceum im. Tadeusza Kościuszki.

- Nasi uczniowie w wolnym czasie bardzo chętnie grają w scrabble. To zabawa, która rozwija wiele umiejętności - mówi dyrektor szkoły, Anna Latoszek. - To jest i kreatywność i logiczne myślenie. To są takie uniwersalne umiejętności, jak umiejętność rozwiązywania problemów i liczenia punktów. No i oczywiście rozwój słownictwa, bo to rzeczywiście gracze lubują się w poznawaniu nowych słówek - tłumaczy.

W sobotę turniej będzie rozgrywany od 11.30 do 20.00, a w niedzielę od 9.30 do 14.30. w LO im. Tadeusza Kościuszki.

