Tragiczna seria na Mazowszu. Nie było dnia bez śmiertelnego wypadku od soboty Cyryl Skiba 23.08.2023 13:44 Siedem osób straciło życie w wypadkach na Mazowszu od soboty. Codziennie od 19 sierpnia jesteśmy świadkami tragicznych zdarzeń na drogach regionu. Dzisiaj natomiast 10 osób ucierpiało w wypadku busa na S17 koło Garwolina.

Tragiczny wypadek na Mazowszu (autor: Policja Mazowsze)

We wtorek doszło do tragedii na drodze krajowej nr 92 koło Sochaczewa. Życie straciły dwie osoby. Ok. godz. 13:00 zderzyły się tam dwa auta osobowe. Na miejscu pracowały służby z prokuratorem. Rzecznik straży pożarnej w Sochaczewie Rafał Krupa przekazał, że w momencie przyjazdu strażaków kierowca volvo opuścił pojazd o własnych siłach, nie odniósł groźnych obrażeń. – Z kolei dwie dorosłe osoby, które podróżowały hondą były zakleszczone w pojeździe, bez funkcji życiowych. Strażacy rozcięli karoserię i wydobyli osoby na zewnątrz. Niestety podjęta resuscytacja nie przyniosła efektu – powiedział strażak.

W poniedziałek natomiast był wypadek w powiecie radomskim. Kierowca opla z nieznanych przyczyn zjechał na przeciwległy pas i zderzył się czołowo z ciężarówką. Auta stanęły w płomieniach. Zginął kierowca osobówki.

W niedzielę w Ługach niedaleko Mławy 31-letni kierowca uderzył w drzewo. Po wypadku uciekł, pozostawiając dwóch rannych pasażerów. Młodszy z nich, 16-latek, zmarł. Drugi pasażer, który został ranny, 46-latek, mieszkaniec tego samego powiatu, z obrażeniami ciała został przewieziony do szpitala. Sprawca wypadku sam zgłosił się na policję dzień później.

W sobotę do śmiertelnego potrącenia doszło w miejscowości Brody koło Kozienic. Życie stracił 63-latek, którego ciało znaleziono na drodze. Kierowca to 21-latek z powiatu radomskiego, który nie miał prawa jazdy. Mężczyzna także uciekł z miejsca zdarzenia. Usłyszał już zarzuty, grozi mu do 12 lat więzienia.

Policja podkreśla, że przyczyną tragedii były - niezmiennie - brawura, nadmierna prędkość i nieuwaga. Funkcjonariusze apelują, by mimo dobrej pogody i warunków, nie tracić czujności za kółkiem.

