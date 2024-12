Święta bez śniegu. Jak zorganizować czas dzieciom, żeby się nie nudziły? Beata Głozak 28.12.2024 15:02 W czasie wolnym od szkoły, kiedy nie ma śniegu, dzieci zainteresować można innymi aktywnościami okołoświątecznymi. Wizyty w żywych szopkach - to jedna z atrakcji, jaką rodzice mogą zaproponować swoim dzieciom w święta lub tuż po nich.

Zimowe zabawy dzieci (autor: Pexels)

Jak mówi pedagog specjalna i terapeutka integracji sensorycznej Milena Tymoszuk, warto sprawdzić, gdzie takie szopki przygotowano i wybrać się wspólnie. Może to być atrakcyjna wycieczka, która oderwie wszystkich od świątecznego zgiełku.

– Po świętach stawiamy na wyciszenie. To gry planszowe, książki, sprawdzą się masy plastyczne. Dobrą zabawą może być też np. przyczepienie folii do pakowania prezentów na ścianie, tak aby stworzyć przestrzeń do bezpiecznego pisania po ścianie np. pisakami – mówi pedagog.

Ekspertka apeluje jednocześnie, aby pomimo swej wyjątkowości, czas w święta i między nimi nie był pretekstem do odpuszczania dzieciom ich codziennych obowiązków. Sprzątanie i pomoc w domu ma swój głębszy sens – mówi.

– Dzieci, które mają obowiązki domowe, lepiej radzą sobie w szkole, w pracy, mają wyższą samoocenę, bo częściej osiągają wrażenie sprawczości. Można to porównać do tego, że kiedy rozleję mleko, to je po sobie posprzątam i to nie jest żaden problem – mówi terapeutka.

Jak dodaje, dobrze aby wśród wspólnych rodzinnych zadań na nadchodzący czas było odstawienie telefonu i laptopa - nie tylko w przypadku dzieci, ale i dorosłych.

Nadal jednym z najlepszych sposobów spędzania czasu z dzieckiem w domu jest wspólne gotowanie. Może być to jednocześnie przygotowywanie do imprezy sylwestrowej.

– Mimo że zawsze robi się wtedy bałagan, warto pozwolić maluchowi spróbowania swoich sił. Dla tworzenia wspomnień, ale też nowych doświadczeń. Szczególnie jest to ważne dla dzieci, które mają wybiórczą dietę. Potem oczywiście można zaangażować dziecko do wspólnego sprzątania – dodaje ekspertka.

Czas między świętami a Nowym Rokiem to też okazja do zabaw z wykorzystaniem prezentów, które znalazły się pod choinką oraz rodzinnych spacerów nawet jeśli za oknem nie ma śniegu.

