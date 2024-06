Mazowsze nie ma pieniędzy na likwidację nielegalnych składowisk śmieci Mikołaj Cichocki 05.06.2024 20:49 Mazowszu brakuje środków na likwidację nielegalnych składowisk odpadów. Samorząd czeka na wsparcie finansowe z budżetu państwa. – Województwo nie jest w stanie wyłożyć takich pieniędzy na usuwanie odpadów, które nie są zresztą tam składowane z naszej przyczyny – powiedział marszałek Adam Struzik.

Nielegalne składowiska odpadów na Mazowszu (autor: WIOŚ)

Województwo mazowieckie nie jest w stanie z własnej kieszeni pokryć wszystkich kosztów usuwania nielegalnych składowisk śmieci.

Odnosząc się m.in. do składowisk w Wołominie czy Nowym Miszewie pod Płockiem marszałek Adam Struzik przyznał, że ich usunięcie przekracza możliwości finansowe Mazowsza.

– Do tego procesu trzeba włączyć służby państwa i budżet państwa, ponieważ województwo nie jest w stanie wyłożyć takich pieniędzy na usuwanie odpadów, które nie są zresztą tam składowane z naszej przyczyny – zauważył Struzik.

Marszałek przyznał, że walka ze składowiskami nie jest łatwym zadaniem.

– To jest działalność przestępcza, można powiedzieć, że mafijna. Proces wykrywania tych składowisk trwa. Na razie przymuszamy do usunięcia śmieci tych przedsiębiorców, którzy tam je zgromadzili. W wypadku niemożności usunięcia przez nich odpadów, to państwo musi wdrożyć odpowiednie procedury – zaznaczył.

Jak dowiedzieli się nasi reporterzy, obecnie trwają rozmowy z wojewodą mazowieckim i Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska w celu ustalenia pozyskania środków na likwidację nielegalnych składowisk.

