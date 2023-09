Sezon na przeziębienie na Mazowszu. Rośnie także liczba zakażeń koronawirusem Beata Głozak 26.09.2023 18:37 Coraz więcej przypadków przeziębień na Mazowszu. Zdaniem lekarzy, główną przyczyną są duże skoki temperatur. Otwarte okna i balkony w nocy, gdy robi się chłodno i lekkie ubranie rano, to prosta droga do infekcji. Wzrasta też liczba zakażeń koronawirusem.

Przeziębienie (autor: pixabay)

Coraz więcej mieszkańców Mazowsza zmaga się z przeziębieniem. Osób z infekcjami przybywa także w szpitalu wojewódzkim w Siedlcach – na razie, jak zapewnia lekarz Mariusz Mioduski, są to przypadki lekkie.

– Nie chcemy przyjąć do wiadomości, że lato już się skończyło – mówi. - Wciąż jeszcze spodziewamy się wysokich temperatur, a one bardzo szybko się zmieniają już na te niższe. Duże różnice temperatur, szczególnie pomiędzy dniem i nocą, jak również często niedostosowany ubiór do warunków, które są na zewnątrz, powodują to, że zapadamy na różne takie właśnie sezonowe infekcje, zazwyczaj dróg oddechowych - tłumaczy.



Koronawirus wraca?

Rośnie też liczba zakażeń koronawirusem.

- Są to zazwyczaj łagodne infekcje. Można powiedzieć, że jeszcze tak dużo tego nie ma, ale już taką tendencję również i wśród personelu obserwujemy, ale również wśród pacjentów. W związku z tym chrońmy się przed tymi zmianami temperatur, ubierajmy się odpowiednio przede wszystkim. No i za jakiś czas chrońmy też głowę, przez którą dużo ciepła ucieka - tłumaczy lekarz.



„Mój mąż cały czas kaszle”

To, że łatwo teraz zachorować, potwierdzają też mieszkańcy Siedlec, z którymi rozmawiała nasza reporterka Beata Głozak.



Lekarze zalecają, aby w okresie jesiennego przesilenia przyjmować regularnie witaminę D, wysypiać się i zdrowo się odżywiać.

