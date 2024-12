Mazowsze chce rozwijać sport amatorski. Od stycznia zacznie działać Rada Sportu Adrian Pieczka 22.12.2024 10:34 W styczniu przy Sejmiku Województwa Mazowieckiego powstanie Rada Sportu. Ma się zająć m.in. wsparciem klubów sportowych dla dzieci i młodzieży w regionie. – Do tego składu zaprosiłam wszystkich przedstawicieli związków, tak żebyśmy rozmawiali o tym, gdzie są jakie problemy i bolączki klubów sportowych – mówi członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Anna Brzezińska.

Mazowsze inwestuje w rozwój sportu (autor: KS Delta Warszawa/FB)

Mają debatować nad problemami oraz wspierać kluby sportowe dla dzieci i młodzieży w regionie – w styczniu przy Sejmiku Województwa Mazowieckiego powstanie Rada Sportu.

Jak zauważyła członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Anna Brzezińska, nie każdą gminę stać na utrzymywanie klubów, a rodziców na sprzęt sportowy.

– Do tego składu zaprosiłam wszystkich przedstawicieli związków dotyczących wszystkich dziedzin sportowych, tak, żebyśmy usiedli i rozmawiali o wszystkich dziedzinach sportu, gdzie są jakie problemy i bolączki klubów sportowych – mówi Brzezińska.

Prezes KS Delty Warszawa dodał, że dialog jest podstawą zmian w sporcie.

– Ważne tylko jest, żeby to było wysłuchane i odpowiednio puentowane. Wydaje mi się, że w przypadku naszego Mazowsza nie obawiałbym się. Są tam ludzie, którzy wiedzą, co robić, wiedzą, jak pracować i zostanie to w należyty sposób wykorzystane.

I życzę tym ludziom, którzy będą to tworzyli, aby mi się to udało – mówi Andrzej Trzeciakowski.

Po wstępnych rozmowach z przedstawicielami małych klubów sportowych wynika, że głównym problemem jest brak dobrej promocji.

– Robią to najczęściej jednoosobowo, więc będą wymagali wsparcia finansowego, także z naszym udziałem, żeby mogli sobie zapewnić biuro rachunkowe, dobrą promocję, żeby mogli oddolnie zachęcać i działać na rzecz społeczności – dodaje Brzezińska.

Dokładna kwota budżetu rady zostanie wyceniona po pierwszych spotkaniach. Rada swoje prace rozpocznie w styczniu 2025 r.

Czytaj też: Rozbiórka kamienicy na Woli wstrzymana. Burmistrz dzielnicy: jest nielegalna