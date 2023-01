RPO prosi prokuraturę i policję o informacje dot. wypadku radiowozu, w którym jechały nastolatki 11.01.2023 13:08 Rzecznik Praw Obywatelskich prosi prokuraturę i policję o informacje dotyczące wypadku radiowozu z młodymi dziewczynami. Jak wskazał rzecznik zaniepokojenie budzi zwłaszcza opisany w mediach fakt nieudzielenia pomocy medycznej dwóm nastolatkom, które z niewyjaśnionych powodów były przewożone radiowozem oraz próba ukrycia tego przez funkcjonariuszy.

Wypadek radiowozu. Zdjęcie ilustracyjne (autor: PL,EU. CC0, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons)

Chodzi o wydarzenia z ubiegłego tygodnia, gdy funkcjonariusze z Pruszkowa otrzymali zgłoszenie dotyczące wypalania kabli. Odjeżdżając funkcjonariusze zabrali do radiowozu dwie nastolatki z grupy, która zgłosiła to zdarzenie. W Dawidach Bankowych policjant kierujący radiowozem stracił panowanie nad samochodem i uderzył w drzewo. Dziewczyny same zgłosiły się na pogotowie; jedna z nich pojechała do szpitala.

Wobec funkcjonariuszy wszczęto postępowanie dyscyplinarne, nie zostali natomiast zawieszeni. Policjanci są na zwolnieniu lekarskim. We wtorek komendant stołeczny policji zawiesił w czynnościach służbowych dowódcę patrolu, który wioząc nastolatki rozbił radiowóz.

RPO podjął z własnej inicjatywy sprawę dotyczącą wypadku radiowozu w nocy z 2 na 3 stycznia 2023 roku i poprosił Prokuraturę Rejonową w Pruszkowie o informacje o dotychczasowym przebiegu postępowania w tej sprawie.

Rzecznik zwrócił się również do Komendanta Powiatowego Policji w Pruszkowie z prośbą o wyjaśnienia i informacje o czynnościach wyjaśniających i ewentualnych postępowań dyscyplinarnych wszczętych wobec tych funkcjonariuszy.

