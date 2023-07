W Sochocinie będzie nowe przedszkole. „To będzie obiekt na miarę XXI wieku” Alicja Śmiecińska 21.07.2023 09:53 W Sochocinie będzie więcej miejsc dla dzieci w wieku przedszkolnym. Gmina wybuduje nowoczesną placówkę dla ponad 120 maluchów. Projekt na inwestycję został już opracowany. – Będzie sala gimnastyczna, różnego rodzaju pomieszczenia na grupy zainteresowań i leżakowanie oraz jadłodajnia – mówi burmistrz Jerzy Ryziński.

W Sochocinie będzie nowe przedszkole (autor: Publiczny Zespół Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Sochocinie)

Zniknie problem z dostaniem się dzieci do przedszkola w Sochocinie. 40-letni budynek jest za ciasny na przyjęcie większej grupy maluchów, więc co roku do placówki nie dostawało się około 40 dzieci.

Teraz gmina wybuduje nowoczesne przedszkole ze żłobkiem dla ponad 120 przedszkolaków.

– Ciągle brakowało miejsc, mamy były zbulwersowane, że nie mogły posłać swoich dzieci do lokalnego przedszkola. Nareszcie po tylu latach udało nam się opracować projekt na żłobek i przedszkole – mówi burmistrz Jerzy Ryziński.

To będzie jedna z najnowocześniejszych placówek w okolicy.

– Będzie sala gimnastyczna, różnego rodzaju pomieszczenia na grupy zainteresowań i leżakowanie oraz jadłodajnia. To będzie obiekt na miarę XXI wieku. Jak uda nam się to zrealizować, to będzie jedno z najnowocześniejszych tego typu obiektów na terenie powiatu płońskiego – podkreśla.

Prace budowlane mają ruszyć w przyszłym roku. Koszt budowy nowego obiektu wyniesie ponad 10 mln zł.

