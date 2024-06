Od lipca premie za porody ze znieczuleniem. Jak przygotowane są mazowieckie szpitale? RDC 25.06.2024 11:36 Dodatkowe premie za znieczulenie podczas porodu. Zgodnie z decyzją NFZ, od 1 lipca szpitale z oddziałami położniczymi dostaną więcej pieniędzy za takie procedury. Te, które ich nie wypełnią, otrzymają niższe stawki. Sprawdziliśmy, jak do takich zmian podchodzą lecznice na Mazowszu i czy są do tego przygotowane.

Niemowle (autor: Pixabay)

Od lipca szpitale z wysokim odsetkiem porodów w znieczuleniu będą mogły liczyć na finansową premię. Ministerstwo Zdrowia chce, by poród nie był traumatycznym przeżyciem.

- Kobiety mają prawo do znieczulenia okołoporodowego i za tą gotowość szpitale będą premiowane - mówi Piotr Kalinowski z biura prasowego Narodowego Funduszu Zdrowia. - Zmiany mają na celu poprawę dostępności doświadczeń związanych ze znieczuleniem zewnątrzoponowym - wyjaśnia.



Im więcej porodów z takim z nieczuleniem, tym więcej szpital otrzyma pieniędzy. Z drugiej jednak strony porodówki, które nie zwiększą dostępności do znieczuleń, otrzymają mniej pieniędzy z Narodowego Funduszu Zdrowia.

- To dla nas kara - komentuje dyrektorka szpitala w Iłży Joanna Pionka. - Jeśli tracę na jednym porodzie około 280 złotych, dostaję mniej niż powinnam, to jest to dla mnie kara i nie tylko dla mnie. Dla każdego szpitala, który ma małą ilość porodów i nie posiada w dostępie anestezjologów - mówi.



Szpitala w Iłży nie stać na całodobowe zatrudnienie anestezjologów. Co więcej, straty z powodu coraz mniejszej liczby porodów wynoszą tam już 5 mln zł.

Mława bez możliwości?

Nie ma szans by każda kobieta otrzymała w Mławie znieczulenie przy porodzie - mówi dyrektor lecznicy Waldemar Rybak .

- Na chwilę obecną nie mamy możliwości zapewnić każdej pacjentce znieczulenia przy porodzie. Jest mało anestezjologów i trudno nam będzie dedykować anestezjologa do porodu, do każdej pacjentki, do której byśmy chcieli - tłumaczy.



W mławskim szpitalu pracuje obecnie czterech anestezjologów

Siedlce przygotowane

Jesteśmy przygotowani na zwiększenie dostępności do znieczulenia - ocenia wiceprezes zarządu Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Mariusz Mioduski.

- Jesteśmy przygotowani do tego, żeby temu zarządzeniu sprostać. Natomiast jeśli chodzi o znieczulenie porodu, również pamiętajmy, że dysponujemy szeregiem metod uśmierzania bólu okołoporodowego. Nie zawsze chodzi o wykonanie znieczulenia zewnątrzoponowego. Mamy również inne metody - wyjaśnia.





Jednocześnie wiceprezes podkreśla, że z roku na rok liczba porodów spada, a ich koszty rosną, co nie ma przełożenia na wysokość otrzymanego przez placówkę świadczenia.

- Wzrastają koszty tej opieki, natomiast jeśli chodzi o finansowanie, tutaj jest to na pewno niewspółmierne do poniesionych kosztów przez jednostkę. Potrzebne są rozwiązania systemowe, które nie tylko reorganizują pewne standardy, ale również zapewniają odpowiedni poziom finansowania opieki okołoporodowej. Jednak, żeby spełnić pewne wymogi, należy też mieć odpowiednie środki, ale również zapewniają odpowiedni poziom finansowania opieki okołoporodowej - dodaje lekarz.



Ani Mazowiecki Szpital Wojewódzki, ani miejski w Siedlcach nie są w stanie zapewnić także ciągłego dyżuru anestezjologa na oddziałach położniczych. Oba szpitale zgodnie podkreślają, że wynika to głównie z niedoboru lekarzy o tej specjalizacji na rynku.

W Płocku porody ze znieczuleniem tylko w ciągu dnia

Porody w znieczuleniu w Płocku tylko w ciągu dnia. W Szpitalu Wojewódzkim nie ma zapewnionej całodobowej opieki anestezjologicznej. Zgodnie z decyzją NFZ od 1 lipca szpitale z oddziałami położniczymi dostaną większe pieniądze za znieczulenie podczas porodu.

- Niestety nie rekompensują one środków, które trzeba by przeznaczyć na cały zespół osób, które miałyby dyżurować także po południu i w nocy - mówi Marek Kiełczewski naczelny lekarz szpitala. - Żeby zabezpieczyć całodobową opiekę anestezjologa plus osób towarzyszących, czyli pielęgniarki anestezjologicznej lub położnej, z przeszkoleniem do znieczulenia do porodu, bo takie są wymagane, to koszty utrzymania takiego zespołu zdecydowanie przewyższają to, co proponuje NFZ - wyjaśnia.



W szpitalu wojewódzkim w Płocku ze znieczuleniem rodzi około 10 procent pacjentek.

Czytaj też: Gdzie odpoczywać nad wodą w regionie? MROT wskazała 10 miejsc [SPRAWDŹ]