Ponad 70 grobów i 30 szkieletów w ulicy w Węgrowie. „To najstarsi mieszkańcy miasta” Beata Głozak 09.06.2023 18:32 To najstarsi mieszkańcy miasta – wynika z prac archeologicznych prowadzonych w ciągu ulicy Zwycięstwa w Węgrowie. Ponad dwa tygodnie temu, podczas remontu w drodze odkryto ludzkie szczątki. Podczas prac zabezpieczono już ponad 70 grobów i około 30 szkieletów.

Ponad 70 grobów i 30 szkieletów w ulicy w Węgrowie (autor: RDC)

Ponad 70 grobów i około 30 szkieletów zabezpieczono podczas dwóch tygodni prac archeologicznych w ulicy Zwycięstwa w Węgrowie. W trakcie remontu drogi odkryto tu ludzkie szczątki.

- Ta ulica jest na mapie z początku XIX wieku. To jest mapa z czasów pierwszego rozbioru i to potwierdza właśnie, że ten cmentarz jest starszy niż początek XIX wieku. Są to jedni z najstarszych mieszkańców Węgrowa - mówi Barbara Bryńczak, archeolożka prowadząca badania.



Prace archeologiczne trwają niemal dwa tygodnie. Do tej pory naukowcy wydzielili w ulicy ponad grobów.

- Nie wszystkie są ze szczątkami, ponieważ wydzielamy też te, które w profilach nam się rysują i nie możemy ich eksplorować. Z tych szkieletów wybraliśmy około 30 jak dotąd. One czekają na analizę antropologiczną, która będzie, jak skończymy ten teren - tłumaczy Bryńczyk.



Podczas prac wykopaliskowych naukowcy jak dotąd nie znaleźli żadnych dewocjonaliów. Wiadomo natomiast, że były to groby poziome, czyli rodzinne.

