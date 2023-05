Ludzkie szczątki w ulicy w Węgrowie. Są wstępne wyniki prac archologów Aneta Borkowska 26.05.2023 21:50 To pozostałości cmentarza, ale nie cholerycznego. Takie są wstępne wyniki prac wykopaliskowych, które ruszyły w ulicy Zwycięstwa w Węgrowie. We wtorek odkryto tam ludzkie szczątki.

- Kości są kruche, ich kolor wskazuje, że leżały ponad 100 lat w ziemi. Relacja stratygraficzna wskazuje na to, że powstały przed czasem powstania tutaj tej drogi. Tutaj mamy dwa poziomy bruku. One występują pod tym starszym poziomem bruku. Droga powstała na tych obiektach - mówi archeolog Barbara Bryńczak.





Są to najprawdopodobniej pozostałości cmentarza, ale jak na razie nie podstaw, by twierdzić że był to cmentarz epidemiczny.

- Byłby to grób masowy - dodaje Bryńczak. - Groby choleryczne powstają po tym, jak w krótkim czasie bardzo dużo osób umiera. Kopie się duże doły, warstwowo się układa, często przysypywani są wapnem i są to często odosobnione, jak najdalej od miejsc zamieszkania groby. Tutaj nie mamy grobów masowych. Naliczyliśmy wstępnie około 50 wkopów. Są to pojedyncze wkopy grobowe - tłumaczy.





Po stworzeniu dokumentacji szczątki zostaną przebadane i powtórnie pochowane na cmentarzu. Dzięki badaniom poznamy wiek, płeć i być może przyczynę śmierci mieszkańców Węgrowa.

W związku z ich odkryciem prace przy budowie ulicy zostały wstrzymane. Remont wydłuży się prawdopodobnie o kilka tygodni.

