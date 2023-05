Kreatywny Ogród Społeczny powstał w Siedlcach Beata Głozak 25.05.2023 21:21 Nowe zielone miejsce na mapie Siedlec. Spółdzielnia Socjalna Caritas otworzyła Kreatywny Ogród Społeczny. Mieszkańcy mogą się zapisać do pomocy w tworzeniu wspólnego terenu zieleni.

Kreatywny Ogród Społeczny w Spółdzielni Socjalnej Caritas (autor: Spółdzielnia Socjalna Caritas)

- Znajduje się przy ulicy Świętojańskiej obok budynku w którym mamy kuchnię, pralnię i łaźnię - mówi ksiądz Paweł Zazuniak, dyrektor siedleckiej Caritas. - Powstała taka inicjatywa, żeby to miejsce było ładne. Znaleźli się ludzie, którzy pomogli w tworzeniu takiego ogrodu, miejsca przyjaznego, żeby nie tylko skorzystać z tych rzeczy które proponujemy, ale też żeby siąść, odpocząć, spotkać się z ciekawymi ludźmi - wyjaśnia.

- Zapraszamy wszystkich mieszkańców, od najmłodszych po seniorów - mówi Sylwia Szumowska ze Spółdzielni. - Każdy może przyjść do nas do Spółdzielni, zapisać się na grabienie, koszenie, pielęgnowanie kwiatów i popracować w swoim ogrodzie. Może posadzić kwiaty, skopać kawałek ogródka - dodaje.

Miejsce to będzie służyło nie tylko do inicjatyw ekologicznych, ale także do spotkań integracyjnych oraz wydarzeń kulturalnych.

<center><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fspoldzielniacaritas%2Fposts%2Fpfbid0qpkrAMktFwTtLocQCA5pJBr1cf1hujvEk51JWZw2vZ9JcuDir11W4SsF1unxTXHul&show_text=true&width=500" width="500" height="782" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe></center>

