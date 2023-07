Narkotesty i łapacz pocisków. 2 mln zł dla mazowieckiej policji

Bezpieczeństwo to nasza wspólna sprawa 💪Milion dla @Policja_KSP to zakup urządzeń do pomiaru zawartości narkotyków i stężenia alkoholu w organizmie oraz urządzeń do badań genetycznych w laboratorium kryminalistycznym #Mazowszepomaga #solidarnośćmazowiecka https://t.co/LhhvEugExT pic.twitter.com/ZVOTy7UuoI