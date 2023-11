Prawie 300 interwencji straży pożarnej na Mazowszu po nocnych wichurach Adrian Pieczka 24.11.2023 08:33 Ostatniej doby w województwie mazowieckim zanotowano 287 interwencji straży pożarnej i 52 w samej Warszawie w związku z wichurami. Służby apelują o zachowanie szczególnej ostrożności, w tym podczas poruszania się na drogach oraz w drodze do szkoły, pracy lub w czasie podróży.

Interwencja straży pożarnej na Wawrze (autor: RDC)

Prawie trzysta razy straż pożarna wyjeżdżała na interwencje na Mazowszu w związku z wichurami, które przeszły nad Polską. Najwięcej wyjazdów było w samej Warszawie.

– W powiecie piaseczyńskim było 21 interwencji, w wołomińskim 13. Interwencje dotyczyły głównie powalonych drzew i zwisających konarów – informuje rzeczniczka mazowieckiej straży pożarnej Katarzyna Urbanowska.

W zdarzeniach nie odnotowano osób poszkodowanych.

Interwencje w Polsce

W całej Polsce ostatniej doby strażacy odnotowali 1920 zgłoszeń dotyczących usuwania skutków zjawisk atmosferycznych.

Jak przekazała Komenda Główna PSP, najwięcej razy strażacy wyjeżdżali w województwach: wielkopolskim – 333, mazowieckim – 290, zachodniopomorskim – 230, kujawsko-pomorskim – 151, dolnośląskim – 138, śląskim – 128, pomorskim – 102. Odnotowano 25 uszkodzeń w budynkach mieszkalnych i gospodarczych. Najwięcej w województwach: wielkopolskim – 5 i śląskim – 5 oraz kujawsko-pomorskim – 3.

W czwartek PSP informowała o ostrzeżeniach meteorologicznych wydanych przez IMGW, które obowiązywały w całym kraju. Ostrzeżenie drugiego stopnia o silnym wietrze do 95 km/h obowiązywało na wybrzeżu oraz na południu kraju, na terenie województw śląskiego, małopolskiego oraz podkarpackiego. Ostrzeżenie pierwszego stopnia z wiatrem o sile do 85 km/h obowiązywało w pozostałej części kraju.

Pogoda na piątek

Dziś silny wiatr jeszcze początkowo będzie się utrzymywał na Wybrzeżu i na obszarach podgórskich Karpat. Tam, jak powiedział PAP synoptyk IMGW Michał Folwarski, porywy sięgać będą do 90 km/h. W głębi kraju wiatr już osłabnie. Spodziewane są opady mieszane.

Zrobi się wyraźnie chłodniej w porównaniu do czwartku. Na zachodzie, na Wybrzeżu i lokalnie na południu kraju temperatura wzrośnie maksymalnie do 4-5 stopni Celsjusza.

Spodziewane są opady mieszane, które w ciągu dnia od północy przechodzić będą w opady deszczu i deszczu ze śniegiem.

Synoptyk IMGW Michał Folwarki zwrócił uwagę na to, że noc z piątku na sobotę będzie chłodniejsza od poprzedniej, na przeważającym obszarze kraju "na minusie. Do -5 stopni Celsjusza temperatura spadnie na Podhalu, do minus 3-4 stopni na północnym wschodzie kraju. I tam będzie najchłodniej. Natomiast najcieplejsza noc zapowiada się na Wybrzeżu, gdzie temperatura minimalna będzie na poziomie 0-2 stopni.

– Wiatr chwilami będzie porywisty, ale silniejsze porywy spodziewane są już raczej tylko na Wybrzeżu i nie powinny przekroczyć 60 km/h. Powieje z kierunków północno-zachodniego i zachodniego – powiedział synoptyk IMGW.

Kolejne dni w pogodzie zapowiadają się raczej zimowo, z przelotnie padającym śniegiem i nocnymi przymrozkami.

