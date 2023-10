Dziś na Mazowszu do 27 stopni Celsjusza. Od jutra znaczne ochłodzenie

Dziś pogodnie i ciepło🌡Od 23°C do 28°C, jedynie po południu na zachodzie stopniowy wzrost zachmurzenia do dużego oraz słabe opady deszczu.

💨Wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty, południowo-zachodni i południowy. W obszarach podgórskich oraz nad morzem porywy do 70 km/h. pic.twitter.com/uJBnO9ziHg