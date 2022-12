Podziel się, nie wyrzucaj. Gdzie jadłodzielnie na Mazowszu? RDC 26.12.2022 12:51 Nadmiaru świątecznego jedzenia nie trzeba wyrzucać. To czego mamy za dużo można zanieść do jadłodzielni. Znajdziemy je w popularnych punktach, np. na uczelniach, w akademikach lub przy bazarach w wielu miastach Mazowsza.

Jedzenie po świętach można zanieść do jadłodzielni (autor: UW/Facebook)

W Warszawie to specjalnie oznaczone lodówki i szafki w kilkunastu miejscach.

- Niektóre z nich działają całą dobę - mówi Karolina Hansen ze stowarzyszenia Foodsharing w Warszawie. - Jeżeli jest coś domowo robione, to dobrze jest napisać co to mniej więcej jest, czy z mięsem czy bez, czy z orzechami czy bez i kiedy to zostało przyrządzone - dodaje.

Do jadłodzielni powinniśmy oddać to, co sami byśmy zjedli, czyli produkty nie zepsute. Lista wszystkich punktów w Warszawie znajduje się na stronie stowarzyszenia Foodsharing.

W Płocku dwie lodówki

Nie marnujmy żywności - apelują aktywiści z Centrum Integracji Społecznej w Płocku. Nadmiar jedzenia, które zostało po świętach, można przynieść na przykład do lodówki społecznej u mariawitów przy Kazimierza Wielkiego.

- Skorzystają osoby bezdomne i w trudnej sytuacji - tłumaczy dyrektor Centrum, Edyta Wróbel. - Cały czas jest otwarta lodówka socjalna, również w okresie świątecznym, także zachęcam wszystkich do przynoszenia jedzenia, jak również kawy czy herbaty. Mogą to być gotowe dania, mamy na miejscu mikrofalówkę, więc je podgrzewamy. Można przynosić też kanapki, jakieś wędliny. Wszystko co jest pakowane w pojemniki - zachęca.

Z zapasów w lodówce u mariawitów codziennie korzysta od kilkunastu do kilkudziesięciu osób. Druga lodówka społeczna w Płocku stanęła przy ul. Na Skarpie obok sklepu spożywczego PSS i także czeka na zapełnienie.

Dwie jadłodzielnie w Siedlcach

W Siedlcach są takie dwie: w siedzibie Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. 3 Maja 28 i przy ul. Chrobrego 18.

- Pamiętajmy by w lodówkach zostawiać tylko to co nadaje się do spożycia - mówi prezes spółdzielni, Michał Golik. - My w okresie świątecznym zadbamy o to, żeby były one rzeczywiście prawidłowo przygotowane, a mieszkańców zachęcam, żeby zapoznali się z zasadami wkładania do tych lodówek. To nie po prostu włożenie, trzeba zachować warunki sanitarne, żeby nadawało się do spożycia - wyjaśnia.

Produkty jak zupy powinny być zapakowane w słoiki bądź odpowiednie szczelne pojemniki i mieć informację, do kiedy nadają się do spożycia.

Nie powinny się tam natomiast znaleźć napoczęte produkty w oryginalnych opakowaniach lub takie, które przekroczyły termin ważności.

Społeczna lodówka także w Ciechanowie

W Ciechanowie jadłodzielnia stoi przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul Sienkiewicza.

- Nie marnujmy pożywienia - mówi prezes Banku Żywności w Ciechanowie, Dorota Jezierska. - Paczka musi być odpowiednio opisana. Czyli kiedy została przygotowana, informacja czy zdatna do spożycia. Często ktoś ma za dużo przygotowanych potraw, bo źle przeliczył bądź ma za duże garnki. Można to nazwać takim świątecznym stołem, w którym jedni przynoszą, a inni mogą się poczęstować - tłumaczy.

W Polsce - rocznie marnujemy ponad 5 mln ton żywności.

