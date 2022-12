Może jeszcze kawałek serniczka? Dietetyk radzi, jak jeść w święta Olga Kwaśniewska 25.12.2022 13:44 Próbujmy wszystkiego, ale po trochu i nie zapominajmy o ruchu. W Radiu dla Ciebie razem z dietetyk Katarzyną Antosik z siedleckiego uniwersytetu radzimy, co zrobić, by nie odczuć bolesnych dolegliwości trawiennych wynikających z przejedzenia.

Może jeszcze kawałek serniczka? Dietetyk radzi, jak jeść w święta (autor: PEXELS)

- Przede wszystkim próbujmy wszystkiego, ale w rozsądnych ilościach - mówi dietetyk. - Pamiętajmy, że w święta pojawiają się nowe dania, więc próbujmy tych nowych dań, a nie tych, które jemy na co dzień w ciągu całego roku. Czyli możemy odstawić pieczywo, ziemniaki - wyjaśnia.





- Za momencik ten czas "nie ruszaj, to na święta", zamieni się w "a może jeszcze kawałek serniczka". I to jest takie ryzykowne, że faktycznie później czujemy się ociężali po tych świętach, nie mamy sił na nic. Mamy wrażenie, że przez święta przytyliśmy więcej niż w ciągu całego roku - wskazuje.





Ważne jest, by nie zapominać o ruchu.

- Wstańmy od stołu. Święta to jest czas, kiedy zasiadamy i dopóki jest coś na stole, to siedzimy. Może warto co jakiś czas wstać od stołu, pobawić się z dziećmi czy samemu gdzieś wyjść, zrobić sobie jakiś spacer -





Zamiast kolejnej porcji ciasta lepiej sięgnąć po świeże lub suszone owoce albo po orzechy. Warto też pić wodę, która zapobiegnie podjadaniu i odczuwaniu głodu. Można również sięgnąć po ziołowe napary na trawienie. W tej roli sprawdzi się także wigilijny kompot z suszu.

Czytaj też: Jak dawniej spędzano Boże Narodzenie na Mazowszu?