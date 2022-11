Po nieudanej randce ukradł samochód, żeby wrócić do domu RDC 24.11.2022 21:52 Policjanci z Płońska ujęli 50-latka, który z parkingu w miejscowości Siedlin ukradł samochód. Tłumaczył, że umówił się z kobietą, która nie przyszła na spotkanie, postanowił więc ukraść auto, aby wrócić do miejsca zamieszkania. Przyznał też, że chciał sprzedać samochód, ale nie znalazł kupca.

Po nieudanej randce ukradł samochód, żeby wrócić do domu (autor: Polska Policja)

Zatrzymany 50-latek usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem. Przyznał się do tego czynu. Za popełnione przestępstwo grozi mu do 10 lat więzienia – poinformowała w czwartek rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Płońsku kom. Kinga Drężek-Zmysłowska. Jak dodała, do kradzieży samochodu doszło kilka dni temu na jednym z parkingów w miejscowości Siedlin.

– Właścicielka osobowej hondy powiadomiła policjantów, że zostawiła auto na parkingu po południu, a gdy skończyła pracę, jej samochodu już nie było. Następnego dnia funkcjonariusze otrzymali informację, że skradziony pojazd był widziany na ul. Grunwaldzkiej w Płońsku. Dyżurny jednostki od razu skierował na miejsce policyjny patrol – przekazała kom. Drężek-Zmysłowska.

Jak dodała, policjanci zauważyli hondę na jednym z parkingów – auto miało włączone światła, a siedzący za jego kierownicą mężczyzna próbował uruchomić silnik. Policjanci zablokowali wyjazd i podbiegli do pojazdu. Kierowca, którym okazał się 50-letni mieszkaniec Płońska, został zatrzymany.

– Mężczyzna mówił policjantom, że w dniu kradzieży pojazdu umówił się ze swoją dziewczyną w Siedlinie. W umówione miejsce poszedł pieszo, jednak nie zastał tam kobiety i nie mógł się z nią skontaktować. Przechodząc przy parkingu, niedaleko szkoły, postanowił ukraść jeden ze stojących na nim samochodów, by wrócić do Płońska – wyjaśniła rzeczniczka płońskiej policji.

Dodała, że podczas przesłuchania 50-latek przyznał również, że po powrocie do miejsca zamieszkania chciał sprzedać skradzione auto, ale nie znalazł kupca.

Czytaj też: 12 pocisków w kościele k. Ostrołęki. Niektóre mogły wybuchnąć