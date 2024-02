Nowa metoda wyłudzania pieniędzy. Oszuści oferują dofinansowanie w ramach „Czystego powietrza” Aneta Borkowska 16.02.2024 18:33 Oszuści znaleźli nową metodę wyłudzenia pieniędzy. Na terenie gmin Wodynie i Kotuń pojawiały się firmy, które oferują usługi w zakresie dofinansowania do wymiany kotłów w ramach programu „Czyste powietrze”. W obu gminach stworzone są specjalne punkty konsultacyjne i pracownicy pomagają w wypełnianiu wniosków w ramach programu. Pomoc ta jest bezpłatna.

Nowa metoda wyłudzania pieniędzy na Mazowszu (autor: pexels)

Chodzą po domach i oferują dofinansowania w ramach programu „Czyste powietrze”. Gminy Wodynie i Kotuń ostrzegają, że jest to oszustwo.

— Te osoby powołują się na współpracę z Urzędem Gminy Wodynie. W ten sposób starają się uwiarygadniać w oczach naszych mieszkańców. My informujemy wszystkich o tym, że urząd gminy nie prowadzi współpracy z żadnymi firmami oferującymi wsparcie w tym zakresie — mówi wójt Gminy Wodynie Wojciech Klepacki.

Stracić można nie tylko pieniądze.

— Prosimy o to, żeby mieszkańcy mieli świadomość tego, że wybierając usługę przez niesprawdzonych wykonawców, narażają się na to, że ten sprzęt może być w jakiś sposób wadliwy, może nie podlegać gwarancji. Na to trzeba zwrócić szczególną uwagę — tłumaczy Klepacki.

Weryfikacja na pierwszym miejscu

Wójt gminy Kotuń Grzegorz Góral apeluje, by bardzo ostrożnie podchodzić do tego typu ofert.

— Nie podpisywać umów zbyt wcześnie, poprosić o szczegółową analizę kosztów, jeżeli ktoś oferuje pompę ciepła, kolektory słoneczne, czy też prostą wymianę okien lub termomodernizację, można przejść do nas i to zweryfikować i nie dać się wpuścić w przysłowiowe maliny — oznajmia Góral.

— Nie współpracujemy w tym zakresie z żadnymi prywatnymi firmami — zaznacza wójt — My mamy uruchomiony, w porozumieniu z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska, punkt konsultacyjny, gdzie można przyjść, dowiedzieć się wszystkiego o programie „Czyste Powietrze”, jak również otrzymać wsparcie w wypełnieniu wniosku — informuje Góral.

W gminach są stworzone specjalne punkty konsultacyjne

