Najaktywniejsze sołectwa na Mazowszu poszukiwane. Rusza konkurs Beata Głozak 16.04.2023 17:14 Mazowieckie gminy mogą już zgłaszać swoje sołectwa do konkursu „Najaktywniejsze sołectwo Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich – Sukcesy widać po sąsiedzku”. Na zwycięzców czekają nagrody pieniężne o łącznej wartości 40 tys. zł. Nabór wniosków trwa do 12 maja.

Ruszył konkurs urzędu marszałkowskiego na najaktywniejsze sołectwo na Mazowszu (autor: SWM)

15 tysięcy złotych dla zwycięzcy a 10 dla zdobywcy drugiego miejsca. Ruszył konkurs urzędu marszałkowskiego na najaktywniejsze sołectwo na Mazowszu. Zdobyte pieniądze można wydać na co się zapragnie.

– To ważne, bo potrzeb jest dużo a źródeł finansowania nie – mówi sołtyska Ujrzanowa w gminie Siedlce Ewa Zielińska.

– To jest prawda. Są pieniądze sołeckie ale one też pochodzą z urzędu gminy i to też jest określona kwota i po prostu zawsze będzie tych pieniędzy brakowało – mówi Zielińska.

O tym, że potrzeby sołectw są coraz większe wie też dobrze Beata Sobieszak sołtyska Purzeca w gminie Siedlce, w którym szykuje się kilka inwestycji.

– Budowę placu zabaw i siłowni zewnętrznej, ale też na ten rok budowa świetlicy. Już projekt mamy gotowy więc budowa świetlicy czeka. Świetlica jest nam potrzebna żeby się spotykać, rozwijać się i robić różne warsztaty – mówi Sobieszak.

W konkursie mogą wziąć udział sołectwa, które korzystają ze środków unijnych na rozwój innowacji, turystyki, ale też przy budowie zwykłych obiektów jak place zabaw.

Kandydata do tytułu na najaktywniejsze sołectwo zgłasza gmina i ma na to czas do 12 maja. Zwycięzcę poznamy pod koniec sierpnia.

Szczegółowe informacje o konkursie na stronie Samorządu Województwa Mazowieckiego.

