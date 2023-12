Pierwsze lodowiska na Mazowszu otwarte. „Łyżwy dają nam poczucie prędkości” RDC 01.12.2023 18:12 W Warszawie ruszyły pierwsze lodowiska – na Moczydle i na Stegnach. W Mikołajki kolejne – pod Pałacem Kultury i Nauki oraz na Rynku Starego Miasta. Lodowisko otwarto dziś również w Siedlcach przy ul. Prusa, a jutro czynna będzie ślizgawka w Radomiu. – Łyżwy dają poczucie prędkości i dużą radość. Można fajnie spędzić czas – powiedzieli nam pierwsi amatorzy miejskich ślizgawek.

9 Otwarcie lodowiska na Moczydle (autor: Rafał Guz/PAP)

Pierwsze lodowiska w Warszawie już ruszył – to ślizgawki na Moczydle i na Stegnach. W Mikołajki zostaną otwarte kolejne – pod Pałacem Kultury i Nauki oraz na Rynku Starego Miasta.

Lodowisko na Moczydle odwiedził nasz reporter Mikołaj Cichocki.

Stołeczne Centrum Sportu „Aktywna Warszawa” przygotowuje też zimowe półkolonie, atrakcje na Górce Szczęśliwickiej i bieg z Mikołajem.

W Siedlcach z kolei od dziś czynne jest lodowisko przy ul. Prusa.

– Lodowisko będzie czynne tradycyjnie siedem dni w tygodniu. Od poniedziałku do piątku rano ślizgawki są dostępne dla wszystkich. Mym też weekendowe bloki przedpołudniowe dedykowane najmłodszym, czyli skierowane do dzieci do lat 12 z pełnoletnim opiekunem – mówi Sylwia Kacprzak z Agencji Rozwoju Miasta.

Dostępna będzie także wypożyczalnia łyżew, kasków, a dla najmłodszych płozy saneczkowe i pingwiny do nauki jazdy. W tym roku bilet będzie jednak droższy o złotówkę i wyniesie 10 złotych.

Białe szaleństwo w Warszawie

W stolicy z kolei na mieszkańców poza lodowiskami czeka wiele innych atrakcji. To m.in. Łyżwiarskie Czwartki, czyli bezpłatna rywalizacja w Ośrodku Stegny – dla dzieci urodzonych w 2009 r. i młodszych. To już 31. edycja zawodów. Organizatorzy zapraszają indywidualnych uczestników i grupy, w tym także drużyny szkolne. Rywalizacja odbywa się odcinkach od 50 do 500 metrów, dla najszybszych uczestników przewidziano nagrody.

Górka Szczęśliwicka czeka na mrozy

Trwa również sezon na Górce Szczęśliwickiej (narty, snowboard). Na razie można jeździć na igielicie. Naśnieżanie stoku będzie możliwe dopiero, kiedy pozwolą na to warunki pogodowe.

Szczęśliwice to jedyny stok narciarski w Warszawie i odpowiednie miejsce do aktywnego spędzania czasu w stolicy. Narciarzy na górę zawozi wyciąg krzesełkowy – dodatkowo ze szczytu górki, roztacza się widok na sporą część Warszawy. W obiekcie znajduje się wypożyczalnia sprzętu i restauracja.

Źródło: RDC Autor: RDC /PA