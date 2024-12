Krztusiec na Mazowszu atakuje. Jak uniknąć zakażeń? „Bez paniki” Marta Hernik 07.12.2024 16:50 Bez paniki – ekspert radzi, jak reagować na rosnącą liczbę zachorowań na krztusiec. Do połowy listopada w całej Polsce zanotowano ponad 26 tysięcy przypadków tej choroby. Jakich zasad trzymać się, żeby nie chorować?

Krztusiec na Mazowszu (autor: Pixabay)

Krztusiec w tym roku atakuje coraz więcej osób. Jak mówi kierownik kliniki pediatrii Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego profesor Ernest Kuchar, powinniśmy trzymać się trzech podstawowych zasad, aby uniknąć zakażenia.

– Przede wszystkim przeanalizujmy swoją historię szczepień. Być może któremuś dziecku jeszcze zalega szczepienie. A my wszyscy dorośli powinniśmy co najmniej co 10 lat poddawać się szczepieniom przypominającym przeciwko krztuścowi. Kolejna rzecz to teraz unikanie miejsc, gdzie można się krztuścem zarazić. Jeśli mamy wątpliwości, załóżmy maskę – doradza lekarz.

Krztusiec to choroba zakaźna wywołana przez bakterię.

– Jest wywoływana przez pałeczkę, która zasiedla górne drogi oddechowe i produkuje toksynę. Także krztusiec jest chorobą toksyn. I to dużo tłumaczy. Gorączki wysokiej nie będzie, natomiast tym przewodnim objawem jest bardzo silny, bardzo intensywny kaszel, który budzi w nocy – dodaje ekspert.

Lekarz dodaje, że w związku z dużą liczbą zachorowań, powinniśmy być bardzo podejrzliwi w przypadku kaszlu utrzymującego się powyżej 2 tygodni. Krztusiec musi być w takiej sytuacji brany pod uwagę.

– Kaszel krztuścowy źle odpowiada na leczenie przeciwkaszlowe. Takie leczenie, które standardowo pomaga w banalnych przeziębieniach, w przypadku krztuśca jest niestety bezradne. Musimy czekać, w trzy miesiące powinniśmy się wyrobić. Chociaż niestety jedni z nas chorują dłużej, a inni dłużej – mówi profesor Ernest Kuchar.

Jedną z grup szczególnie zagrożonych, ze względu na niską odporność, są noworodki w pierwszych 6 miesiącach życia.



– Także jak urodzi się dziecko, niech nie będzie powszechnie odwiedzane przez ciocie, babcie i krewnych, dla których to jest coraz większą sensacją, bo tych dzieci rodzi się coraz mniej,. A jeśli nawet chcą odwiedzić, to niech założą maskę, umyją ręce, wcześniej się zaszczepia – podsumowuje Kuchar.

Kolejnymi grupami podwyższonego ryzyka są osoby starsze i z przewlekłymi chorobami płuc. One także powinny się chronić przed zakażeniem.

Czytaj też: Finał konkursu „Piosenka jest dobra na wszystko”. Transmisja koncertu Moniki Borzym w RDC