Dwie tony substancji do produkcji narkotyków za 13 mln zł w przesyłce lotniczej RDC 15.12.2022 13:53 Dwie tony substancji do produkcji narkotyków wykryli w przesyłce lotniczej funkcjonariusze KAS z Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie. Między innymi o tym mówiono na czwartkowej konferencji w Ministerstwie Finansów.

Konferencja KAS w sprawie przemytu narkotyków (autor: Mateusz Marek/PAP)

Podczas konferencji sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, szef KAS mł. insp. Bartosz Zbaraszczuk przekazał, że jednym z zadań Krajowej Administracji Skarbowej jest zwalczanie przemytu towarów nielegalnych. W tej grupie znajdują się narkotyki i substancje wykorzystywane do ich produkcji.

– W ostatnich dniach Funkcjonariusze KAS z Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie ujawnili w przesyłce lotniczej około dwóch ton prekursorów do produkcji narkotyków. Z tych dwóch ton prekursorów można wyprodukować od 1,5 do 6 ton amfetaminy. Wartość czarnorynkowa ujawnionych prekursorów to 13 mln zł – powiedział Zbaraszczuk.

Zgodnie z dokumentami przesyłka miała zawierać węglan wapnia do produkcji plastiku i szkła. Nadawcą przesyłki była firma z Chin. Towar znajdował się w 80 papierowych workach ułożonych na czterech paletach. Wewnątrz worków funkcjonariusze znaleźli sypki, biały proszek oraz częściowo zbryloną substancję o kremowej i białej barwie.

Substancje przekazano do badań laboratoryjnych. Badania przeprowadzone w Centralnym Laboratorium Celno-Skarbowym w Otwocku potwierdziły, że nie jest to węglan wapnia. Proszek okazał się mieszaniną, która zawierała prekursor BMK stosowany do produkcji amfetaminy. Z kolei w składzie bryłek wykryto prekursor PMK do syntezy MDMA, potocznie nazywaną ecstasy.

Narkotyki miały trafić prawdopodobnie na Polski rynek. Sprawę prowadzi Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ochota.

Przemyty narkotyków na Mazowszu

– Rzeczone ujawnienie jest największe w ostatnim czasie w Warszawie, ale mieliśmy też szereg innych istotnych ujawnień – zaznaczył naczelnik Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego st. asp. Sebastiana Sołtysiak.

Poinformował także, że we wrześniu 2022 roku funkcjonariusze wytypowali do kontroli 49-letniego obywatela Tanzanii, który jak się okazało, w podwójnym dnie walizki miał ukryte blisko 4,5 kilograma heroiny o czarnorynkowej wartości 2 mln zł.

Z kolei w sierpniu funkcjonariusze skontrolowali 81-letni obywatelkę Danii, która przewoziła z Afryki do Kanady 5,25 kilograma heroiny o wartości rynkowej 2 mln 350 tys. zł. Heroina również ukryta była w drugim dnie walizki.

Funkcjonariusze przejęli też przesyłkę z Kolumbii adresowaną do mieszkańca Warszawy. – W przesyłce był hamak, bardzo ładnie wykonany, ręczna robota rzemieślnicza z dwóch warstw prasowanej skóry. Jak się okazało w laboratorium skóra była nasączona kokainą. Jej czarnorynkowa wartość to blisko 3 mln złotych – powiedział Sołtysiak.

Dodał, że funkcjonariusze przechwycili także w przesyłce z Kanady poduszki wypełnione prawie 30 kilogramami marihuany o wartości 1 mln 700 tys. zł.

W sumie w okresie od 2017 roku do września 2022 roku funkcjonariusze zatrzymali łącznie 41,5 tony, 5 650 litrów i 409 tys. sztuk różnego rodzaju narkotyków i prekursorów.

Zgodnie z przepisami każdemu, kto przewozi, kupuje lub przechowuje prekursory i zamierza wykorzystać je do produkcji narkotyków, grozi kara grzywny i pozbawienia wolności do 5 lat.

