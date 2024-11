Jeden organizator komunikacji w Warszawie i okolicach. Co da ustawa aglomeracyjna? 24.11.2024 15:11 - Potrzebny jest jeden podmiot który organizowałby komunikację w Warszawie i okolicznych gminach - wskazał w Polskim Radiu RDC prezydent Pruszkowa, Piotr Bąk. W Magazynie Samorządowym RDC rozmawialiśmy z lokalnymi włodarzami o konieczności wprowadzenia ustawy aglomeracyjnej. Zdaniem włodarzy podwarszawskich miast -

Jak powinna wyglądać komunikacja w stolicy i pod Warszawą? (autor: Koleje Mazowieckie)

Jak wskazał prezydent Pruszkowa, obecnie miasta wydają ogromne środki na prowadzenie własnej komunikacji w mieście, a także na dopłaty do biletów kolejowych i metropolitalnych. Zdaniem samorządowców ustawa przyniesie więcej pieniędzy na komunikację.

- Wspólne finansowanie połączeń przez wszystkie 70 jednostek samorządowych mogłoby zapewnić ich większą liczbę - podkreślał w Polskim Radiu RDC prezydent Pruszkowa, Piotr Bąk. - To by spowodowało, że te środki, które dzisiaj województwo mazowieckie przekazuje na organizację transportu kolejowego, mogłyby finansować więcej połączeń np. do takich miast satelickich jak Wyszków, bo część finansowania kolei przejąłby na siebie ten związek metropolitalny - wskazał.

Burmistrz Brwinowa, Arkadiusz Kosiński wskazywał, że finansowanie powinno zarówno wychodzić z samorządu jak i od władz centralnych.

- Z budżetu centralnego przy każdej metropolii powinny być wyasygnowane pieniądze na funkcjonowanie tej metropolii plus oczywiście składki samorządów. Ale to są kwoty, które powinny być wtedy zagwarantowane w budżecie państwa. Tak jak funkcjonują inne metropolie, które również mają dopłaty - dodał.

Jak wskazali samorządowcy - prace sejmowe nad ustawą aglomeracyjną powinny odbyć się w ciągu najbliższych dwóch lat, tak żeby weszła w życie od stycznia 2027 roku.

Posłuchaj audycji: A. Kosiński | P. Bąk | P. Płochocki

Czytaj też: Jak będzie przebiegała S10 przez powiat płocki? Wiemy, kiedy ostateczny wariant