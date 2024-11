Koniec z dojazdami do Płocka. Wiemy, kiedy otwarcie nowej przychodni w gm. Słupno Izabela Stańczak 21.11.2024 17:09 Od grudnia mieszkańcy gminy Słupno znowu będą mogli korzystać z opieki medycznej na miejscu. Podpisano umowę z nowym operatorem. Z poprzednią firmą świadcząca usługi medyczne umowa została rozwiązana ze względu na liczne skargi mieszkańców. – Nie było dostępu do lekarzy, był problem z pielęgniarkami, już od dłuższego czasu nie odbywały się badania diagnostyczne – wylicza wójt gminy.

Przychodnia w gminie Słupno (autor: Mapy Google)

Opieka medyczna wraca do gminy Słupno w powiecie płockim – od grudnia mieszkańcy znów będą mogli korzystać z przychodni zdrowia na miejscu.

Obecnie w budynku przy ul. Miszewskiej 8A trwa remont. Prace powinny zakończyć się w tym tygodniu.

Z poprzednią firmą świadcząca usługi medyczne umowa została rozwiązana ze względu na liczne skargi mieszkańców.

– Nie było dostępu do lekarzy, był problem z pielęgniarkami, już od dłuższego czasu nie odbywały się badania diagnostyczne. Podjąłem decyzję o tym, żeby najpierw spotkać się z zarządzającymi operatora medycznego. Nie otrzymałem gwarancji właściwego dalszego funkcjonowania ośrodka. Podjąłem decyzję o wypowiedzeniu umowy – mówi wójt gminy Słupno Marcin Zawadka.

Co ważne, mieszkańcy gminy są nadal obsługiwani – w ramach wcześniejszych ustaleń – przez firmę, z którą zerwano umowę, ale muszą jeździć do Płocka. Do przychodni na Podolszycach mają około 10 km.

Zawadka dodaje, że nowy operator zapewnia, iż spełni wszystkie oczekiwania gminy,

– Będzie dostęp do lekarzy, będą godziny otwarcia ośrodka dostępne dla mieszkańców, czyli to nie będzie ośrodek, który będzie czynny do, 15 tylko do godziny co najmniej 18. Będzie diagnostyka, laboratorium, bardzo ważna dla nas kwestia, czyli medycyna pracy – dodaje.

Otwarcie przychodni przez nową firmę nastąpi po otrzymaniu pozwolenia, które wyda Narodowy Fundusz Zdrowia.

Czytaj też: „Skończy się prosperity”. Zamknięcie Olefin III niedobre dla okolicznych mieszkańców?