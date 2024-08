Burze idą w stronę Mazowsza. Cały region objęty ostrzeżeniami IMGW [SPRAWDŹ] RDC 08.08.2024 10:23 Są alerty burzowe dla Mazowsza. Ostrzeżenia pierwszego stopnia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej obowiązują od g. 13:00 do 2:00 nad ranem. Występowanie burz wiążę się z przechodzącym przez Polskę z zachodu na wschód frontem atmosferycznym.

Burze na Mazowszu (autor: RDC)

Od go. 13:00 do 2:00 nad ranem na terenie województwa mazowieckiego obowiązują alerty burzowe.

Jak przekazał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Lokalnie również grad.

Występowanie burz wiąże się z przechodzącym przez nasz kraj frontem atmosferycznym przesuwającym się z zachodu na wschód.

Pogoda na czwartek

W czwartek w Warszawie zachmurzenie rano małe, później stopniowo wzrastające do umiarkowanego i okresami dużego. Przelotne opady deszczu i burze. Prognozowana suma opadów podczas burz do 20 mm. Temperatura maksymalna 27 st. C. Wiatr słaby, południowy, po południu skręcający na zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu i burze. Suma opadów do 20 mm. Temperatura minimalna 17 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni i zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 60 km/h.

Jak się zachować podczas burzy?

Prawidłowe zachowanie powinno być uzależnione od miejsca naszego pobytu.

W domu:

1. Zapewnijmy sobie dostęp do mediów np. poprzez przenośne radio (z bateriami) oraz awaryjne oświetlenie np. latarkę, świeczki, a także żywność, wodę oraz niezbędne lekarstwa.

2. Zastanówmy się nad ewentualnymi drogami i miejscem ewakuacji. Jeżeli jesteśmy w centrum burzy lub huraganowego wiatru zejdźmy do bezpiecznego pomieszczenia na najniższej kondygnacji domu, np. piwnic i usiądźmy pod ścianą nośną, z daleka od przeszklonych drzwi i okien.

3. Usuńmy z balkonów, tarasów wszystkie przedmioty, które mogą zostać porwane przez wiatr i stworzyć dodatkowe zagrożenie.

4. Sprawdźmy zamknięcie okien i drzwi oraz zabezpieczmy je skutecznie przed otwarciem. Pamiętajmy również, że w czasie burzy nie należy podchodzić do okien.

5. Nie wychodźmy lub wyjeżdżajmy z domu, jeśli nie musimy (przełóżmy odwiedziny lub zakupy).

6. Wyłączmy urządzenia elektryczne i gazowe (zawory, bezpieczniki).

7. Unikajmy korzystania z telefonów komórkowych.

Chwilowa bezpieczne uspokojenie się nawałnicy i cisza – nie oznacza bezpieczeństwa.

W terenie:

O ile to możliwe, wejdźmy jak najszybciej do najbliższego budynku i tam przeczekajmy burzę. Jeśli nie ma takiej możliwości:

1. Nie zatrzymujmy się i nie szukajmy schronienia pod drzewami, słupami energetycznymi (jeżeli linia ulegnie zerwaniu zostaniemy porażeni prądem), niestabilnymi konstrukcjami np. wiaty oraz wszystkimi wysokimi elementami, bo one przyciągają pioruny.

2. Unikajmy otwartej przestrzeni. Wykorzystajmy jako schronienie istniejące budowle: most, wiadukt, przepusty lub inne stałe konstrukcje. Jeżeli nie mamy możliwości takiego ukrycia się, wykorzystajmy zagłębienia terenu (rów, głęboki dół).

3. Odsuńmy się od metalowych przedmiotów i ich nie dotykajmy.

4. Wyjdźmy natychmiast z wody.

5. Unikajmy używania telefonu komórkowego. Najlepiej go wyłączmy.

Gdy jedziemy pojazdem:

1. Pamiętajmy o możliwych silnych podmuchach podczas jazdy.

2. Nie zatrzymujmy się pod drzewami. Często dochodzi do przygniecenia samochodu przez powalone wiatrem konary i drzewa.

3. Jeśli zaskoczy nas burza, a nie możemy wejść do bezpiecznego budynku, pozostańmy w samochodzie.

