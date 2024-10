Fotoradary będą stawiać samorządy? Marszałek Mazowsza Adam Struzik przeciwny Przemysław Paczkowski 02.10.2024 06:22 Fotoradary powinny zostać w rękach władz centralnych - uważa marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik. To odpowiedź na pomysł przekazania urządzeń do pomiaru prędkości w zarządzanie samorządom, który pojawił się po tragicznym wypadku na Trasie Łazienkowskiej. Zwolennikiem takiego rozwiązania jest prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Fotoradary (autor: Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym)

Po wypadku na Trasie Łazienkowskiej, w którym zginął 37-latek, pojawił się pomysł, by samorządy mogły samodzielnie stawiać fotoradary. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski poinformował, że przygotowuje w tej sprawie projekt ustawy.

Przeciwny pomysłowi jest jednak marszałek Mazowsza Adam Struzik.

- Myślę, że to jednak powinien być system centralny, czy to realizowany przez pewne struktury nadrządowe uważam, bo żebyśmy nie doszli do takiej sytuacji patologicznej, w której to będzie źródło, że tak powiem dodatkowych dochodów dla samorządów, stawianie tych fotoradarów - tłumaczył.

Jak dodał marszałek województwa, urządzenia do pomiaru prędkości nie sprawią, że piraci znikną z dróg.

- Samo posiadanie fotoradarów to nie rozwiązuje problemu, bo muszą być odpowiednie rozwiązania prawne. One są kluczem do tego. To nie może być tak, że każdy wójt, burmistrz, prezydent zacznie teraz stawiać. Był taki czas, nawet do dzisiaj przy niektórych gminach stoją takie atrapy tych urządzeń - wskazał.

Jak przekazał stołeczny ratusz, trwają już rozmowy z ministerstwem infrastruktury nad takim rozwiązaniem.

