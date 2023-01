Cztery i pół roku więzienia dla sprawcy wypadku k. Sochaczewa. Zginęła 15-miesięczna dziewczynka Marta Hernik 25.01.2023 14:31 Jest wyrok dla sprawcy tragicznego wypadku, do którego doszło w Przęsławicach w kwietniu 2021 roku. Zginęła wtedy 15-miesieczna dziewczynka. Była w wózku prowadzonym przez ojca, a kierowca, który w nich wjechał - uciekł z miejsca zdarzenia. Teraz 63-letni Zbigniew W. został skazany.

Cztery i pół roku więzienia dla sprawcy wypadku k. Sochaczewa. Zginęła 15-miesięczna dziewczynka (autor: Mazowiecka Policja)

- Wyrok wydał sąd rejonowy w Sochaczewie - mówi prezes sądu i sędzia Roman Ochocki. - Oskarżonemu została wymierzona kara 4 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Sąd orzekł wobec niego również dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, zadośćuczynienie na rzecz pokrzywdzonych po 150 tys. zł - informuje.







Sprawcy wypadku pod Sochaczewem groziło do 12 lat więzienia. Dużo niższy wyrok jest nieprawomocny.

- Nie zostało jeszcze sporządzone pisemne uzasadnienie tego wyroku. Treść ustnego uzasadnienia pani sędzia sprawozdawca przedstawiła na rozprawie. Jeżeli strony, które mają prawo do zaskarżenia wyroku zwrócą się o to do sądu w wyznaczonym terminie 7 dniu od ogłoszenia wyroku, to wówczas zostanie sporządzone pisemne uzasadnienie - mówi.





Sąd ustnie uzasadniał, że nie da się ustalić jednoznacznie przyczyn, dla których oskarżony bezpośrednio przed wypadkiem zjechał na lewy pas ruchu, częściowo na lewe pobocze i uderzył krawędzią samochodu w wózek. Można uznać, że doszło do tego z nieuwagi.

Oskarżonego nie było w sądzie, a obrońca nie komentował sprawy.

