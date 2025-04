Czym są centra integracji cudzoziemców? Komunikat Samorządu Województwa Mazowieckiego RDC 07.04.2025 17:19 Centra integracji cudzoziemców powstają w całym kraju. Na Mazowszu pierwsze z nich znajdą się w Radomiu i w Siedlcach. Trwa przygotowanie tych miejsc na potrzeby standardów urzędowych i biurowych. W związku z tym Samorząd Województwa Mazowieckiego w specjalnym komunikacie informuje, kto je powołał, a także komu i czemu mają służyć.

Adam Struzik (autor: RDC)

Centra integracji cudzoziemców będą to punkty informacyjno-konsultacyjne, w których legalnie przebywający w Polsce cudzoziemcy uzyskają m.in. porady w zakresie praw pracowniczych, systemu opieki zdrowotnej i edukacji czy kursów zawodowych. Będą mogli również skorzystać z kursów przybliżających im historię i kulturę naszego kraju, a także wziąć udział w lekcjach nauki języka polskiego.

Centra nie będą więc noclegowniami. Ich rolą jest pomoc w adaptacji cudzoziemców, a nie tworzenie miejsc, w których mogą zamieszkać. Nie mają one żadnego związku z tzw. paktem migracyjnym zatwierdzonym przez UE.

Centra integracji cudzoziemców w Polsce od 2022 roku

Nieprawdą jest twierdzenie, że centra integracji cudzoziemców to pomysł obecnego rządu. Inicjatywa ta została zapoczątkowana w 2021 roku przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, czyli za rządów Zjednoczonej Prawicy.

Takie ośrodki powstały już w 2022 roku w województwach wielkopolskim czy opolskim, a w otwarciu jednego z nich brała udział ówczesna ministra rodziny i polityki społecznej z ramienia PiS Marlena Maląg. Na jej profilu na Facebooku przy okazji otwarcia centrum w Kaliszu pojawił się wpis o treści: „Bardzo się cieszę, że Wielkopolska skutecznie wykorzystała zainicjowany przez nasze ministerstwo projekt udowadniając, że jest regionem, który jako jeden z pierwszych będzie kompleksowo wspierać cudzoziemców”.

Finansowanie centrów integracji cudzoziemców

Punkty informacyjno-konsultacyjne w Siedlcach i w Radomiu nie będą finansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego. Powstają one w ramach projektu „Mazowieckie Mosty Międzykulturowe” realizowanego ze środków unijnych FAMI 2021–2027.

To strona rządowa zobligowała samorządy do prowadzenia takich punktów. Centra nie będą finansowane ani z budżetu Mazowsza, ani lokalnych samorządów, a cudzoziemcy nie mogą w nich liczyć na pomoc finansową. Na terenie województwa za realizację projektu odpowiada Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.

Deficyt pracowników

Według raportu „Konsekwencje zmian demograficznych dla podaży pracy w Polsce” opracowanego przez Polski Instytut Ekonomiczny do 2035 roku liczba osób pracujących w kraju spadnie o 2,1 mln osób . Wynika to z tego, że rynek pracy opuszczą najstarsze pokolenia, a mała liczba urodzeń w ostatnich latach nie gwarantuje właściwej zastępowalności. Dzięki rozważnej polityce migracyjnej ten problem może być mniej odczuwalny dla naszej gospodarki – również dla Mazowsza. Obecnie najliczniejszą grupą narodową wśród zatrudnionych cudzoziemców są Ukraińcy i Białorusini.

Stopniowy napływ około 1,5 mln osób z Ukrainy do Polski to silny impuls popytowy dla gospodarki i ważne zwiększenie dostępnego zasobu siły roboczej (o niemal 5 proc.). Szacunki wpływu imigracji przedwojennej i uchodźców na polskie PKB wahają się od 0,5 proc. do nawet 2,4 proc. rocznie.

Niestety, na Mazowszu w wielu branżach brakuje pracowników. Deficyt pracowników sezonowych w mazowieckim rolnictwie wynosi aż 20–30 proc. Na Mazowszu 20,8 tys. (najwięcej) zezwoleń na pracę wydanych cudzoziemcom dotyczyło pracowników wykonujących prace proste (fizyczne, np. sprzątanie), 18,6 tys. – robotników przemysłowych i rzemieślników, 9,8 tys. – pracowników biurowych, 6,8 tys. – operatorów i monterów maszyn oraz urządzeń.

NASK potwierdza dezinformację

Protesty przeciwko tworzeniu centrów integracji cudzoziemców są wynikiem kampanii dezinformacyjnych, polegającej na szerzeniu fałszywych informacji. Nieprawdą jest, że CIC-e mają służyć osiedlaniu się cudzoziemców przy wykorzystaniu budżetu krajowego. Informacja o rozprzestrzenianiu się nieprawdziwych informacji została potwierdzona przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową – Państwowy Instytut Badawczy NASK .

Za organizację Centrów Integracji Cudzoziemców na Mazowszu odpowiada Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, na którego stronie https://mcps.com.pl/ można znaleźć szczegółowe informacje w tej sprawie.

Czytaj też: Warszawskie metro ma już 30 lat. Jakie atrakcje dla pasażerów?