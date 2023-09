Policja podsumowała wakacje na drogach regionu. W wypadkach zginęło 71 osób RDC 05.09.2023 07:31 71 osób zginęło w wypadkach drogowych na terenie Mazowsza i Warszawy w okresie wakacyjnym. To o dziewięć więcej niż w ubiegłym roku. Od 23 czerwca do 3 września w województwie doszło do 686 wypadków. Mazowiecka policja i Komenda Stołeczna Policji podsumowały wakacje na drogach województwa.

Podsumowanie wakacji na drogach (autor: Policja Mazowiecka)

W czasie działań „Bezpieczne wakacje 2023”, w okresie od 23 czerwca do 3 września, na drogach objętych nadzorem mazowieckich policjantów doszło do 427 wypadków drogowych (401 w analogicznym okresie roku ubiegłego). W wypadkach śmierć poniosły 53 osoby (41 w 2022 roku), a 524 doznało obrażeń ciała (493). W tym czasie odnotowano także do 3504 kolizje drogowe (3478 w 2022 roku).

W okresie wakacyjnym policjanci skontrolowali również autobusy przewożące dzieci i młodzież na wypoczynek. Sprawdzono łącznie 393 autobusy, z czego 245 kontroli przeprowadzono w wyznaczonych miejscach, a 148 w innych.

W czasie kontroli policjanci zatrzymali tylko jeden dowód rejestracyjny za niesprawność świateł cofania i uniemożliwili dalszą jazdę autobusu. Niewłaściwy stan techniczny autobusu spowodował konieczność przełożenia wycieczki na dzień następny oraz wymusił na organizatorze wycieczki zapewnienie innego przewoźnika.

Wypadki drogowe w Warszawie

W samej Warszawie zaś stosunku do ubiegłego roku okres wakacyjny przyniósł mniejszą liczbę wypadków, a to pociągnęło za sobą mniejszą liczbę ofiar śmiertelnych oraz rannych. Wzrosła za to liczba odnotowanych kolizji.

W okresie od 24 czerwca do 3 września włącznie Komenda Stołeczna Policji odnotowała 259 wypadków oraz 6499 kolizji na drogach garnizonu stołecznego.

W porównaniu z ubiegłym rokiem spadła liczba wypadków. W 2022 roku było 265, a w te wakacje odnotowano ich 259 (spadek o 6). Spadła też liczba wypadków ze skutkiem śmiertelnym z 21 do 18. Niestety w zdarzeniach zginęło 18 osób.

Jedynym obszarem z tendencją wzrostową okazała się liczba kolizji. W trakcie tych wakacji odnotowano 6499 kolizji, podczas gdy w roku ubiegłym było ich o 192 mniej.

Wypadki drogowe na Mazowszu

Wyjątkowo tragiczny w tym roku był m.in. długi weekend sierpniowy, gdzie w cztery dni na drogach Mazowsza zginęło aż pięć osób.

Tylko w niedzielę 18 sierpnia w wypadkach drogowych zginęły trzy osoby. W powiecie ciechanowskim 39-latka zjechała z drogi na pobocze, a następnie do rowu i uderzyła w drzewo. Kobieta zmarła na miejscu.

W Wiśniewie niedaleko Siedlec 41-letnia kierująca mercedesem potrąciła przechodzącą przez przejście dla pieszych 79-latkę. Niestety pomimo reanimacji piesza zmarła na miejscu.

Niedaleko Przasnysza zaś w wyniku zderzenia auta osobowego z motocyklem zginął 29-letni kierowca jednośladu. Z kolei w powiecie pułtuskim na prostym odcinku drogi dachował volkswagen passat. Na miejscu zmarł jego pasażer, 65-letni mężczyzna.

W sobotę 12 sierpnia do tragicznego wypadku doszło w miejscowości Ogrodniki w pow. węgrowskim. W wyniku zderzenia z samochodem ciężarowym zginęła kobieta kierująca skodą octavią.

Dwa dni później zaś w miejscowości Karwacz na prostym odcinku drogi i poza obszarem zabudowanym 39-letni motocyklista z niewyjaśnionych przyczyn uderzył w tył jadącego w tym samym kierunku ciągnika rolniczego, którym kierował 50-latek. Pomimo reanimacji motocyklista zmarł na miejscu.

Wakacje w Polsce

W całej Polsce z kolei podczas tegorocznych wakacji policjanci odnotowali prawie 5 tysięcy wypadków, w których zginęło 445 osób.

– Funkcjonariusze odnotowali 4993 wypadki drogowe. Jest to mniej o 273 w stosunku do ubiegłorocznych danych. 445 osób to liczba ofiar śmiertelnych. Jest to mniej o 8, niż w roku ubiegłym i 5867 osób zostało rannych. Tu zmniejszyła się ta liczba o 395 w stosunku do ubiegłego roku – przekazał Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego KGP.

Dodał, że policjanci zatrzymali też 20 tys. 884 nietrzeźwych kierujących. – Warto zauważyć, że na mapie wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym w tym roku odnotowaliśmy jednak więcej punktów, bo 401 w stosunku do ubiegłorocznych 375. Natomiast analizując te dane, należy wskazać, że te wypadki były mniej tragiczne w skutkach. Liczba ofiar jest mniejsza niż ubiegłoroczna – wyjaśnił Robert Opas.

Czytaj też: Ile osób utonęło na Mazowszu? Podsumowanie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa