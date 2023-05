W szpitalu zmarł mężczyzna, którego ratownicy wyciągnęli z Jeziora Zegrzyńskiego RDC 22.05.2023 12:11 Tonącego 31-latka wyciągnęli w niedzielę z Jeziora Zegrzyńskiego ratownicy legionowskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Mężczyzna zmarł w szpitalu – poinformowała w poniedziałek rzeczniczka policji w Legionowie Justyna Stopińska.

Tragiczny wypadek nad Zegrzem (autor: Legionowskie WOPR)

Nie żyje 31-latek, którego wyłowiono z Jeziora Zegrzyńskiego.

Do wypadku doszło w niedzielę 21 maja na wysokości wejścia do portu Wojskowej Akademii Technicznej.

– Zgłoszenie wpłynęło do nas około godz. 13:08. Otrzymaliśmy wezwanie od mężczyzny, który powiedział, że jego kolega wskoczył do wody, bo chciał coś sprawdzić przy łódce, i już go nie widzi. Na miejsce natychmiast ruszyła nasza załoga interwencyjna. Mężczyzna został wydobyty z wody na łódkę i rozpoczęła się jego resuscytacja – informował prezes legionowskiego WOPR Krzysztof Jaworski.

Dodał, że na miejsce przyjechała straż pożarna i przyleciał śmigłowiec LPR.

– Reanimacja trwała godzinę i 10 minut. Mężczyzna odzyskał czynności życiowe i w stanie krytycznym został zabrany śmigłowcem do szpitala przy ul. Szaserów – przekazywał Krzysztof Jaworski.

Niestety jego życia nie udało się uratować. – Mężczyzna został przewieziony do szpitala, gdzie po kilku godzinach zmarł – poinformowała w poniedziałek rzeczniczka policji z Legionowa Justyna Stopińska.

