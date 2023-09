Jakie są problemy lokalnego sportu? Dziś w Legionowie Europejskie Forum Regionalnego Sportu RDC 28.09.2023 12:53 Problemy, kondycja i perspektywy rozwoju sportu w mniejszych miastach i wsiach — o tym rozmawiają dziś uczestnicy Europejskiego Forum Regionalnego Sportu w Legionowie. Jak podkreśla organizator, chodzi o połączenie trzech światów: lokalnego biznesu, lokalnego sportu i lokalnego samorządu.

Arena Legionowo (autor: forumsportu.pl)

Dziś w Legionowie odbywa się Europejskie Forum Regionalnego Sportu. Uczestnicy dyskutują o problemach, kondycji i perspektywach rozwoju sportu w mniejszych miastach i wsiach.

Prezes zarządu Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Sportu Przemysław Popek podkreśla, że chodzi o stworzenie przestrzeni do dyskusji.

— To przede wszystkim przestrzeń dla małych, lokalnych, regionalnych klubów, na których brakuje na co dzień przestrzeni do dyskusji o ich problemach, o tym, w jaki sposób powinny się profesjonalizować i rozwijać. Na Europejskim Forum Regionalnego Sportu chcemy, chociażby mówić też o roli samorządu w rozwoju lokalnych klubów, czy też o tym, w jaki sposób szkolić i edukować młodzież w regionie — mówi Popek.

Organizator podkreśla, że chodzi o połączenie trzech światów: lokalnego biznesu, lokalnego sportu i lokalnego samorządu.

— Zaplanowano, sześć debat i sześć paneli eksperckich. Debata „Sport jako motor rozwoju gospodarczego regionu”, w której przedstawiciele Urzędów Marszałkowskich postarają się odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób czynić inwestycje wobec tego regionalnego sportu, aby on jak najlepiej mógł się rozwijać i tez stanowił taki motor napędowy dla lokalnej gospodarki — oznajmia.

Wydarzenie, w którym udział jest bezpłatny, odbywa się w Arenie Legionowo. Więcej informacji na stronie forumsportu.pl.

Czytaj też: „Będzie bezpieczniej”. Zabezpieczono 170 mln zł na przebudowę drogi wojewódzkiej 631