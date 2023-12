XIX Koncert Noworoczny Mazowieckiego Teatru Muzycznego w Filharmonii Narodowej RDC 19.12.2023 16:33 XIX Koncert Noworoczny Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury 1 stycznia 2024 roku w Filharmonii Narodowej w Warszawie. Występ rozpocznie się o godzinie 18:00.

XIX Koncert Noworoczny Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury w Filharmonii Narodowej w Warszawie (autor: mat. prasowe)

Powitanie Nowego Roku Koncertem w Filharmonii Narodowej to dla publiczności Mazowieckiego Teatru Muzycznego już tradycja. XIX edycja koncertu ze względu na dobrany repertuar oraz zaproszonych artystów bez wątpienia przejdzie do historii muzycznych wydarzeń.

„To wielkie wyzwanie, aby co roku Państwa czymś innym, nowym zaskoczyć. To też wyzwanie, abyśmy wszyscy ten pierwszy wieczór Nowego Roku spędzili w sposób wyjątkowy. Tym razem zabierzemy Państwa w naprawdę daleką podróż. W pierwszej części wybitni soliści operowi wykonają arie i duety operowe. W drugiej wyruszymy w noworoczną podróż m.in. do Ameryki Łacińskiej. Kto nie kocha kubańskich rytmów, a tych nie zabraknie w drugiej części koncertu. Goście, którzy przylecą do nas zza Oceanu zagrają klasyczne utwory w odsłonach "Cuban style", w rytmie cha cha i pozostałych latynoamerykańskich tańców. Przywitamy Nowy Rok z przytupem w towarzystwie naprawdę gorących rytmów” - mówi Jakub Milewski, kierownik artystyczny teatru.

Nie zawiedziemy i tym razem wielbicieli operowej klasyki wszechczasów. Arnold Rutkowski tenor porównywany do Jana Kiepury wykona arię „Nessun dorma” z opery „Turandot” – Giacomo Pucciniego. W wykonaniu Szymona Komasy usłyszymy „Largo al factotum” z opery „Cyrulik Sewilski”. Legendarny, najbardziej rozpoznawalny i wzruszający „Duet kwiatów” z opery Lakme zaśpiewają wybitne solistki Ewa Tracz -sopran oraz Monika Ledzion-Porczyńska mezzosopran.

W drugiej części Koncertu na scenie będą królowały gorące rytmy z Ameryki Południowej. Usłyszymy zaskakujące aranżacje i pozornie niemożliwe połączenia artystycznych stylów muzycznych, m.in. utwór „Beethoven in Havana” na podstawie VII Symfonii L. Van Beethovena, Allegretto w wykonaniu Joachim Horsley Trio.

Orkiestrę Symfoniczną Mazowieckiego Teatru Muzycznego poprowadzi Jacomo Bairos -portugalsko -amerykański dyrygent, o którym prasa na całym świecie pisze: światowej klasy, ekscytujący, inspirujący.

„Od kilkunastu lat bawimy, wzruszamy, rozpalamy zgromadzoną Publiczność. Świadczą o tym owacje na stojąco i pozytywne recenzje po koncertach. Zapraszamy na to niezwykłe wydarzenie muzyczne, niech będzie ono wyjątkowym początkiem Nowego Roku” - Dyrektor Mazowieckiego Teatru Muzycznego Iwona Wujastyk.

Na scenie:

Ewa Tracz -sopran

Monika Ledzion- Porczyńska mezzosopran

Arnold Rutkowski- tenor

Szymon Komasa - baryton

Joachim Horsley Trio w składzie:

Joachim Horsley - fortepian

Yonathan ,,Morocho’’ Gavidia - perkusja

Thomas Bellon- perkusja

Orkiestrę Symfoniczną Mazowieckiego Teatru Muzycznego poprowadzi Jacopo Bairos.

XIX Koncert Noworoczny Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury w Filharmonii Narodowej w Warszawie.

1 stycznia 2024 r., godz.18:00

SALA KONCERTOWA FILHARMONII NARODOWEJ w Warszawie

BILETY:

www.mteatr.pl

lub

kasa biletowa Mazowiecki Teatr Muzyczny, ul Jagiellońska 26 Warszawa

tel. 795 127 921