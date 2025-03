Izabela Dąbrowska w RDC o „Uchu prezesa”: z powodu śmiechu trzeba było przerywać zdjęcia Cyryl Skiba 11.03.2025 19:21 Bywały momenty, że rzeczywiście przerywaliśmy zdjęcia, bo ktoś parsknął śmiechem, czy z ekipy realizującej, czy z aktorów — mówiła w Polskim Radiu RDC Izabela Dąbrowska. Aktorka filmowa, kabaretowa i dubbingowa opowiadała w rozmowie z Beatą Jewiarz o kulisach powstawania „Ucha prezesa”, czyli kultowej satyry politycznej autorstwa Roberta Górskiego z Kabaretu Moralnego Niepokoju.

Iza Dąbrowska (autor: RDC)

W „Uchu prezesa” grała postać pani Basi, a w Polskim Radiu RDC opowiedziała o kulisach powstawania kultowej satyry politycznej. Izabela Dąbrowska w rozmowie z Beatą Jewiarz w audycji „W rytmie kultury” mówiła, że nie jest „czajnikiem”. To znaczy, że trudno ją ugotować — rozbawić, w trakcie kręcenia. Mimo to, śmiechu na planie było bardzo dużo.

— Ja takim czajnikiem nie jestem i rzadko kolegom udaje się wyprowadzić mnie z jakiejś równowagi, chociaż bywają takie sytuacje. Bywały momenty, że rzeczywiście przerywaliśmy zdjęcia, bo ktoś parsknął śmiechem, czy z ekipy realizującej, czy z aktorów — powiedziała Dąbrowska.

Na przestrzeni 2017-2019 zrealizowano cztery sezony serialu. Na początku była obawa czy „Ucho prezesa” się przyjmie

Dąbrowska zaznaczyła, że nikt wcześniej nic podobnego nie stworzył. Z tego względu serial, zanim trafił do telewizji, był dostępny tylko na YouTubie. Było to pewne ryzyko finansowe. Dzisiaj odcinki mają po kilka milionów wyświetleń.

— Troszeczkę była obawa, jak taka satyra polityczna zostanie przyjęta i w obawie przed nieprzychylnymi opiniami chyba wszyscy decydenci to odsuwali, mówiąc „nie, nie, nie to u nas nie pójdzie, u nas nie”. Nawet ponoć zrobili taki research, że pytali speca od marketingu i ten ktoś rozłożył ręce i mówi „nie mam pojęcia, ponieważ niczego takiego do tej pory nie było” — dodała Dąbrowska.

Dąbrowska zapytana, dlaczego po czterech sezonach serial wstrzymano, wyjaśniła, że lepiej pozostawić niedosyt, niż poczucie wypalenia tematu wśród widzów. Podkreślała, jak ogromnym wysiłkiem dla twórców było śledzenie bieżących wydarzeń politycznych i przekładanie ich na artystyczny język kabaretu.

W czwartek 20 marca gościem audycji „W rytmie kultury” będzie „Pan Prezydent” z „Ucha prezesa”, czyli aktor Paweł Koślik.

