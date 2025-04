Scena to matematyka. Wojciech Malajkat w RDC o premierze „Historii miłosnej” Cyryl Skiba 22.04.2025 16:14 Będę wiedział, kiedy ludzie się wzruszą, a kiedy się ludzie będą śmiali. Wiem, na co liczę i na jaki efekt to jest policzone, więc to jest matematyka – tak o zbliżającej się premierze „Historii miłosnej” mówił w Polskim Radiu RDC Wojciech Malajkat. Reżyser i dyrektor Teatru Współczesnego opowiadał również o swojej metodzie pracy nad spektaklem i o tym, jak wyliczyć oczekiwane emocje.

Wojciech Malajkat (autor: RDC)

Aktor, reżyser, pedagog, dyrektor Teatru Współczesnego Wojciech Malajkat w rozmowie z Beatą Jewiarz opowiedział o swojej o działalności artystycznej. W audycji „W rytmie kultury” zaprosił na 200. premierę w 76-letniej historii Teatru Współczesnego – będzie to „Historia miłosna” Alexisa Michalika.

Jak mówił w Polskim Radiu RDC Malajkat, to uniwersalna opowieść o różnych aspektach miłości, potrzebie bycia kochanym, o trudach i pięknie tego uczucia, które znamy wszyscy. Podkreślił, że widzom towarzyszyć będą duże emocje.

– Relacje są tam trudne, ale za to niezwykle piękne. To jest napisane w takich okolicznościach ekstremalnych. I to jest super, bo to oznacza, że koszty, które ponosimy teraz na próbach, potem aktorki i aktorzy będą ponosili na każdym przedstawieniu, a przez to również publiczność, która ma nie zostać obojętna, będą wysokie. Ja zaś uważam, że tylko przy ponoszeniu bardzo wysokich kosztów warto w ogóle się poruszać w przestrzeni, jaką jest sztuka – powiedział Malajkat.

Reżyser przyrównał pracę na scenie do matematyki. Podkreślił, że utalentowany aktor i reżyser jest w stanie wyliczyć oczekiwane emocje.

– Będę wiedział, kiedy ludzie się wzruszą, a kiedy się ludzie będą śmiali. Wiem, na co liczę i na jaki efekt to jest policzone, więc to jest matematyka – dodał.

Na scenie wystąpią: Katarzyna Dąbrowska, Monika Pawlicka, Agnieszka Pilaszewska, Barbara Wypych, Marcin Stępniak, Szymon Mysłakowski, Barbara Biardzka, Zofia Kulesza i Zuzanna Wieleba.

Premiera „Historii miłosnej” 24 kwietnia o godz. 19 na Scenie Głównej Teatru Współczesnego w Warszawie. Kolejne przedstawienia: 25–27 kwietnia.

