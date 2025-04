Nie żyje Jadwiga Jankowska-Cieślak. Była pierwszą Polką nagrodzoną Złotą Palmą RDC 15.04.2025 10:14 W wieku 74 lat zmarła Jadwiga Jankowska-Cieślak. Była pierwszą Polką nagrodzoną Złotą Palmą dla najlepszej aktorki na Festiwalu Filmowym w Cannes za główną rolę w filmie „Inne spojrzenie”.

Nie żyje Jadwiga Jankowska-Cieślak (autor: Zdjęcie archiwalne/PAP/Marian Zubrzycki)

Zmarła aktorka Jadwiga Jankowska-Cieślak. O jej śmierci Agencja Aktorska Jana Malawskiego.

„Z ogromnym żalem i smutkiem informujemy, że odeszła Jadwiga Jankowska-Cieślak. Wielka, wybitna Aktorka i wspaniały Człowiek. Nasza współpraca była ogromnym zaszczytem. Wielki żal” – podano w komunikacie w mediach społecznościowych.

W 2016 roku Jankowska-Cieślak była gościem Polskiego Radia RDC w audycji „Wieczór RDC”, gdzie razem z Janem Peszkiem opowiadała o premierze spektaklu „Kto nas odwiedzi” w Och-Teatrze.

Jadwiga Jankowska-Cieślak – filmografia

Jadwiga Jankowska-Cieślak dwukrotnie była laureatką Złotych Lwów za najlepszą główną rolę kobiecą na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych za filmy „Sam na sam” (1977) i „Wezwanie” (1997), a także laureatką Polskiej Nagrody Filmowej Orła za najlepszą główną rolę kobiecą w filmie „Rysa” (2008).

W latach 1972–84, 1987–89 i 1994–2008 była aktorką Teatru Dramatycznego w Warszawie. W latach 1984–87 występowała w Teatrze Polskim, w latach 1990–94 w Teatrze Powszechnym w Warszawie. Od roku 2008 była aktorką stołecznego Teatru Ateneum.

Debiutowała w filmie „Trzeba zabić tę miłość” (1972) Janusza Morgensterna. Popularność przyniosła jej rola Basi Białasówny w serialu „Polskie drogi” Morgensterna. W serialu Radosława Piwowarskiego „Jan Serce” (1981) zagrała postać pielęgniarki Kaliny „Mgiełki”.

W węgierskim melodramacie Károlya Makka „Inne spojrzenie” (Egymásra nézve, 1982), podejmującym tematykę LGBT, zagrała postać Evy, za którą odebrała Złotą Palmę dla najlepszej aktorki na Festiwalu Filmowym w Cannes.

Została obsadzona w roli Agaty w filmie Krzysztofa Tchórzewskiego „Stan wewnętrzny” (1983), który ze względów politycznych pokazany był po raz pierwszy w 1989.

Jacek Bromski zaangażował ją do roli Anny, byłej żony Stefana Tarnowskiego (Bogusław Linda) w „Ceremonii pogrzebowej” (1984), Jadwigi, żony groźnego przestępcy (Bogusław Linda) w sensacyjnym dramacie kryminalnym „Zabij mnie glino” (1987) i Doroty Zabiełłowej w komedii „Sztuka kochania” (1989). Za rolę w dramacie Macieja Dejczera „300 mil do nieba” (1989) była nominowana do Złotych Lwów na 15. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych za najlepszą drugoplanową rolę kobiecą.

Zagrała jedną z Elizabeth Costello w spektaklu Krzysztofa Warlikowskiego w Nowym Teatrze w Warszawie. Ostatnią rolę stworzyła w przedstawieniu „Przebłyski” w reż. Agaty Dudy-Gracz w Gudejko Teatr. Partnerował jej Daniel Olbrychski.

Czytaj też: Zmarł pisarz, noblista Mario Vargas Llosa. Miał 89 lat