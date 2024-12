R. Polański zamówił u M. Hłaski scenariusz, a potem „zostawił go jak psa”. Ostatnie opowiadanie pisarza w RDC RDC 11.12.2024 18:42 Z okazji 90. rocznicy urodzin Marka Hłaski Polskie Radio RDC zaprasza na wyjątkowe słuchowisko na podstawie ostatniego i niedokończonego opowiadania Hłaski „Diabły w deszczu”. Co ciekawe, na krótko przed śmiercią pisarza Roman Polański zamówił u niego scenariusz na film. Z wyznań Hłaski wynika, że reżyser wystawił go do wiatru: „zostawił mnie jak psa”. Pytanie, czy chodziło o „Diabły w deszczu”? Premiera słuchowiska już w najbliższą niedzielę 15 grudnia tuż po 20:00.

11 Słuchowisko „Diabły w deszczu” (autor: Mateusz Zelnik)

„Diabły w deszczu” to tekst wyjątkowy, opowiadanie stanowi prawdopodobnie ostatni ślad twórczy pozostawiony przez pisarza. Co ciekawe zostało przez Hłaskę napisane w Ameryce w 1968 roku i to w języku angielskim.

Można się domyślać, że opowiadanie Diabły w deszczu („Devils in the rain”) było przeznaczone do sfilmowania. Wiadomo, że Hłasko na emigracji próbował pisać scenariusze dla „Hollywood”.

Publikacja nieznanej książki Marka Hłaski to więcej niż obowiązek – to imperatyw, zwłaszcza, że mamy do czynienia z ostatnią próbą literacką autora, w której wykrystalizował się jego oryginalny styl łączący trzy tradycje nie tylko pisarskie. Wyjątkowości opowiadaniu nadaje fakt, że maszynopis, którym dysponujemy, spisany jest w języku angielskim, a więc publikacja byłaby re-translacją oryginalnego przekładu dokonanego przez Leszka Szymańskiego, założyciela „Współczesności”. To naprawdę nietypowa i bezprecedensowa w literaturze polskiej sytuacja. Niemniej jednak wydanie Devils in the rain wydaje się niemal koniecznością. O twórczości pozostawionej przez Hłaskę w Stanach krążą legendy. Niniejsze opowiadanie stanowi namacalny dowód schedy pisarza – być może jedyny, jaki przyjdzie poznać — pisali o tekście jego wydawcy z Instytutu Mikołowskiego im. Rafała Wojaczka w 2020 roku.

Napisane przez Hłaskę w końcu 1968 roku, tuż przed wylotem do Europy, opowiadanie to historia wielowątkowa, w której spotykają się skomplikowane losy naznaczonego traumą wojenną Starego Kontynentu.

Los dziennikarza opisującego historie niemieckich kapo po wojnie splata się z życiem detektywa badającego sprawę tajemniczych samobójstw we Francji i w Niemczech — to tylko dwie historie wiodące. Oprócz nich, Hłasko w książce portretuje także organizacje syjonistyczne tropiące obozowych nadzorców, są romanse, są trupy. Jest wszystko to z czego Hłasko „robił” świetną prozę.

Trzeba pamiętać, że na krótko przed śmiercią pisarza Roman Polański zamówił u niego scenariusz na film. Z wyznań Hłaski wynika, że reżyser „Noża w wodzie” wystawił go do wiatru: „zostawił mnie jak psa”. Pytanie, czy chodziło o „Diabły w deszczu”?

Marek Hłasko, urodził się 14 stycznia 1934 roku w Warszawie. Był jeden z najsłynniejszych polskich powojennych pisarzy, prozaików i scenarzystów. Szybko zyskał sławę najzdolniejszego pisarza młodego pokolenia. Był legendarną postacią, symbolem nonkonformizmu. Rok 2024 został ustanowiony przez Sejm RP Rokiem Marka Hłaski

W słuchowisku „Diabły w deszczu” wystąpili:

Tragik — Jerzy Radziwiłowicz

Narrator — Mirosław Baka

Dziewczyna — Wiktoria Gorodeckaja

Anderson — Mirosław Zbrojewicz

O’connor — Przemysław Bluszcz

Smithson — Stefan Friedmann

Muller — Janusz Kukuła

Recepcjonista — Jerzy Kisielewski (gościnnie)

Za muzykę odpowiada Piotr Moss, a za reżyserię dźwięku Andrzej Brzoska.

Dyrektor literacka Polskiego Radia RDC Aleksandra Głogowska odpowiada za adaptację i reżyserię.

Premiera słuchowiska „Diabły w deszczu” już w najbliższą niedzielę 15 grudnia tuż po 20:00.

