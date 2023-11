Rozpoczynają się 4. Radziejowickie Wieczory Jazzowe RDC 02.11.2023 09:23 Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach zaprasza miłośników jazzu i improwizacji od 2 do 5 listopada na 4. Radziejowickie Wieczory Jazzowe – poinformował kierownik działu impresariatu Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach Jakub Krawczyk. Wstęp na wszystkie koncerty jest bezpłatny, jednak organizator prosi o wcześniejszą rezerwację miejsc.

Pałac w Radziejowicach (autor: Tdurden, CC BY-SA 3.0 PL, via Wikimedia Commons)

"W listopadzie czeka nas czwarta już odsłona Radziejowickich Wieczorów Jazzowych. Tegoroczna edycja z pewnością przyniesie melomanom moc wrażeń i estetycznych doznań. Będzie klimatycznie i różnorodnie" – czytamy w przesłanej informacji.

Bogaty program imprezy

W programie czwartkowego koncertu (2 listopada) pianisty Wojciecha Majewskiego znajdują się utwory z jego płyty "Przemiana" oraz nowo powstającej płyty "Pieśni I. J. Paderewskiego".

"3 listopada będziemy mieli okazję usłyszeć trio Pawła Kaczmarczyka. Pianiście – znanemu już radziejowickiej publiczności – towarzyszyć będą basista Alan Wykpisz i perkusista Grzegorz Pałka" – napisano.

Zapowiedziano, że "gwiazdą kolejnego wieczoru będzie Wojciech Staroniewicz Quintet". Zespół w składzie: Wojciech Staroniewicz (saksofon tenorowy i sopranowy), Erik Johannessen (puzon), Dominik Bukowski (wibrafon), Konrad Żołnierek (kontrabas) i Przemysław Jarosz (perkusja) zaprezentuje materiał z płyty "Strange vacations", która powstała w czasie lockdownu i jest emocjonalną odpowiedzią artystów na ten trudny czas.

W koncercie finałowym, 5 listopada, wystąpi Michał Barański z projektem "Masovian Mantra", łączącym jazz z muzyką ludową i wpływami hinduskimi. Zespół wystąpi w składzie: Michał Barański (kontrabas), Shachar Elnatan (gitara), Michał Tokaj (fortepian) i Łukasz Żyta (perkusja). Muzycy wykonają utwory z płyty "Masovian Mantra": "Fifth Rye", "Itzhak of Opoczno", "Pilica", "Gaca", "Grochow Kibbutz", "13 Lakes", "My Mazurka" i "Masovian Mantra".

Szczegółowy program koncertów i informacje o artystach są TUTAJ.

Konieczna rezerwacja miejsca

Wstęp na wszystkie koncerty, które rozpoczynać się będą o godz. 19, jest bezpłatny, jednak organizator prosi o wcześniejszą telefoniczną (46-857-71-75) lub mailową (rezerwacje@palacradziejowice.pl) rezerwację, gdyż liczba miejsc jest ograniczona.

"Radziejowickie Wieczory Jazzowe zainaugurował w roku 2020 znakomity pianista jazzowy Adam Makowicz, a miłośnicy jazzowych brzmień mogli usłyszeć w Radziejowicach Agę Zaryan z zespołem, duet Paweł Pańta i Stanisław Pańta oraz zespoły Atom String Quartet, Piotr Wyleżoł Trio, Cezariusz Gadzina Sekstet, Andrzej Jagodziński Trio, Wojciech Gogolewski Trio i Włodek Pawlik Trio" – przypomniano w przesłanej informacji.

Organizatorem wydarzenia jest Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach. Radziejowickie Wieczory Jazzowe finansowane są ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

