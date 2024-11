Ignacy Strączek w RDC o festiwalu „Kamera Dawida” i premierze „Prawdziwego bólu” RDC 01.11.2024 17:44 22. edycja festiwalu Kamera Dawida od poniedziałku w Warszawie. To przegląd najnowszych międzynarodowych produkcji o szeroko rozumianej tematyce żydowskiej prezentowanych i nagradzanych na największych festiwalach filmowych. Organizator, Ignacy Strączek podkreślał w audycji „Południe z RDC”, że filmem otwarcia będzie „Prawdziwy ból”.

Od lewej: Ignacy Strączek i Piotr Majewski (autor: RDC)

Organizator festiwalu filmowego „Kamera Dawida” Ignacy Strączek mówił w audycji „Południe z RDC” m.in. o filmie „Prawdziwy ból”, który został filmem otwarcia imprezy.

Galę otwarcia festiwalu swoją obecnością uświetni reżyser, scenarzysta, producent i aktor filmu Jesse Eisenberg, któremu towarzyszyć będą ekranowi partnerzy Kieran Culkin i Jennifer Grey oraz producentki Ali Herting i Ewa Puszczyńska.

– Premiera „Prawdziwego bólu” już 4 listopada. To wielkie wydarzenie nie tylko w skali Polski, ale i całej Europy, a także w wymiarze globalnym, bo to jeden z najważniejszych pokazów tego filmu. Poprzednie pokazy na naszym kontynencie to były pokazy specjalne i było ich tylko dwa. Pracowaliśmy nad tym projektem cały rok i udało nam się do tego doprowadzić wspólnie z Muzeum POLIN – mówił w RDC Strączek.

„Prawdziwy ból” opowiada losy kuzynów Davida (Jesse Eisenberg) i Benji'ego (Kieran Culkin), którzy razem wybierają się do Polski, aby uczcić pamięć ukochanej babci. Charakter wyprawy zmienia się diametralnie, gdy dawne napięcia między nimi powracają na tle historii ich rodziny.

Światowa premiera obrazu miała miejsce 20 stycznia 2024 roku na festiwalu Sundance, gdzie film został uhonorowany nagrodą imienia Waldo Salta za najlepszy scenariusz konkursu US Dramatic Competition, a publiczność zareagowała na niego owacją na stojąco

W rozmowie z polskim Vogue’iem Eisenberg określił swój film mianem „listu miłosnego do Polski”. Zarówno reżyser, jak i jego żona mają polskie korzenie, a on sam ubiega się o polskie obywatelstwo.

Pokazy festiwalowe w kinie Muranów oraz w Muzeum POLIN od 4 do 10 listopada. Wybrane filmy festiwalu będą dostępne online na ogólnopolskiej platformie VOD.WARSZAWA.PL od 15 do 30 listopada.

