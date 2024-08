W sobotę Królewski Piknik w Ogrodach Zamku Królewskiego. Co w programie? [SPRAWDŹ] RDC 30.08.2024 18:38 W sobotę odbędzie się Królewski Piknik, czyli wyjątkowe wydarzenie w Ogrodach Zamku Królewskiego w Warszawie. Organizowane jest z okazji 40. rocznicy ponownego otwarcia Zamku dla publiczności. W tym roku tematem przewodnim Pikniku będzie wspieranie zdrowia psychicznego młodych ludzi.

Królewski Piknik w Ogrodach Zamku Królewskiego już w sobotę (autor: Kapitel, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons)

Królewski Piknik zwieńczy także obchody jubileuszu 50-lecia odbudowy Zamku Królewskiego w Warszawie, trwające już od czterech lat.

„31 sierpnia Ogrody Zamku Królewskiego w Warszawie zamienią się w tętniącą życiem przestrzeń pełną muzyki, sztuki i inspirujących spotkań. Królewski Piknik to wydarzenie, które łączy historyczne dziedzictwo stolicy z nowoczesnym podejściem do ważnych problemów społecznych. Tegorocznym tematem przewodnim jest zdrowie psychiczne młodych głów” — czytamy w informacji.

W bogatym programie atrakcji znajdą się m.in. warsztaty twórcze zarówno dla dzieci, jak i dorosłych, koncerty, pokazy, spacery edukacyjne śladami zamkowych tajemnic, a także dyskusje na ważkie tematy. Całość zakończy Wielka Warszawska Potańcówka. Dla gości zagrają Mała Orkiestra Dancingowa, Brass Federacja, a także kolektyw didżejski Soul Service.

„31 sierpnia uczcimy 40. rocznicę udostępnienia Zamku publiczności po jego odbudowie. Ten dzień przypomina nam o determinacji i ofiarności naszego społeczeństwa, które po zniszczeniach wojennych, dzięki wielkiemu zaangażowaniu przywróciło Zamek Królewski do dawnej świetności. Wspólne świętowanie w Ogrodach Królewskich to wyjątkowa okazja, aby przypomnieć, jak ogromne znaczenie miała odbudowa Zamku dla całego społeczeństwa – jako symbolu wspólnoty i dążenia do zachowania naszego dziedzictwa narodowego” — powiedział dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie prof. Wojciech Fałkowski, cytowany w informacji.

Jakie atrakcje przygotowano?

„Piknik rozpocznie się o godz. 11.15 odegraniem hejnału warszawskiego, po którym odbędzie się uroczyste otwarcie imprezy, a następnie koncert walców wiedeńskich. Podczas wydarzenia będzie można zobaczyć także kapsułę czasu, w której umieścimy dla przyszłych pokoleń informacje o osiągnięciach oraz ciekawostki datowane na rok 1974 i 50 lat później” — napisano w zapowiedzi.

W ramach warsztatów artystycznych będzie można spróbować swoich sił m.in. w malowaniu na wodzie techniką ebru oraz sztuce kaligrafii z elementami malowania tuszem, inspirowanej pięknem zamkowych ogrodów.

„Warsztaty z recyklingu pozwolą zgłębić tajniki sztuki współczesnej i zrównoważonego podejścia do tworzenia. Dla miłośników roślin i sztuki przygotowano pokazy florystyki, warsztaty florystyki biżuteryjnej oraz warsztaty ogrodnicze. Z kolei dla dzieci przygotowano specjalną przestrzeń zabaw – Królewską Strefę Małych Odkrywców z bogatym programem atrakcji” — czytamy w informacji.

Wspieranie zdrowia psychicznego młodych ludzi

W tym roku tematem przewodnim Pikniku będzie wspieranie zdrowia psychicznego młodych ludzi. Partnerem Królewskiego Pikniku jest Fundacja UNAWEZA Martyny Wojciechowskiej.

„Na ogrodowej scenie odbędzie się także rozmowa „W jaki sposób sztuka może wspierać zdrowie psychiczne MŁODYCH GŁÓW?” z udziałem dziennikarki i podróżniczki oraz założycielki Fundacji UNAWEZA Martyny Wojciechowskiej oraz Joanny Flis – psycholożki i ekspertki projektu MŁODE GŁOWY” — napisano.

W trakcie Pikniku będzie można zwiedzić Zamek w specjalnej cenie. Na gości czekają Trasa Królewska, Pałac Pod Blachą oraz Galeria Arcydzieł. Dodatkową atrakcją będzie możliwość zwiedzenia wystawy czasowej „Hasior. Trwałość przeżycia” prezentującej twórczość jednego z najważniejszych polskich artystów XX wieku.

„W programie wydarzenia pojawi się także prelekcja poświęcona dworskiej kuchni, w tym przepisom Paula Tremo, nadwornego kucharza króla Stanisława Augusta, a także zasadom zachowania się przy stole kiedyś i dziś. Udział w niej weźmie m.in. znana restauratorka i osobowość medialna Agnieszka Kręglicka, Piotr Jarczyński z Polskiej Akademii Protokołu i Etykiety, a moderatorką będzie Dominika Zagrodzka z serwisu Kukbuk.pl” — zapowiedziano w informacji.

Pełna lista atrakcji przygotowanych na Królewski Piknik i szczegółowy harmonogram wydarzenia znaleźć można na stronie: www.krolewskipiknik.pl.

Wstęp na imprezy w ramach Królewskiego Pikniku jest bezpłatny.

