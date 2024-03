Nowy dyrektor NCK w RDC: Chcemy pokazywać bogactwo i różnorodność polskiej kultury Cyryl Skiba 28.03.2024 12:35 Chcemy pokazywać bogactwo i różnorodność polskiej kultury — powiedział w „Poranku RDC” Robert Piaskowski. Nowy dyrektor Narodowego Centrum Kultury będzie jednym z koordynujących Program Kulturalny Polskiej Prezydencji w Unii Europejskiej.

Dyrektor NCK Robert Piaskowski z Grzegorzem Chlastą w RDC (autor: RDC)

Nowy dyrektor Narodowego Centrum Kultury Robert Piaskowski, który będzie jednym z koordynujących Program Kulturalny Polskiej Prezydencji w Unii Europejskiej, powiedział w audycji „Poranek RDC”, że chce pokazywać bogactwo i różnorodność kultury polskiej.

DYREKTOR NCK ROBERT PIASKOWSKI W „PORANKU RDC” | POSŁUCHAJ

Piaskowski podkreślił, że NCK chce rzucić światło na mniejsze ośrodki kulturalne, które są niezwykle ciekawe.

— Chodzi o to, żeby pokazywać ten wielobarwny i różnorodny krajobraz kultury naszego kraju, bez takiej próby podporządkowania go jednej tylko wizji czy inżynierii. Wyjście poza duże miasta i duże centra, by podzielić się tą prezydencją także na poziomie mniejszych miast i miasteczek — powiedział Piaskowski.

Polska prezydencja Unii Europejskiej rozpocznie się 1 stycznia 2025 roku i będzie trwała sześć miesięcy.

Narodowe Centrum Kultury jest państwową instytucją kultury, której statutowym zadaniem jest podejmowanie działań na rzecz rozwoju kultury w Polsce.

Kim jest nowy dyrektor Narodowego Centrum Kultury?

Robert Piaskowski to polonista i socjolog, menadżer, animator kultury oraz wykładowca akademicki. Studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim, Universite d’Aix Marseille oraz w Collegium Civitas. Pracował w Instytucie Sztuki w Krakowie (2004-2005), przez wiele lat pełnił funkcję dyrektora programowego Krakowskiego Biura Festiwalowego (2007-19).

Doświadczenie zdobywał pracując w sektorze pozarządowym, jako współtwórca i aktywny członek licznych stowarzyszeń artystycznych. Od 2019 r. pełnił funkcję pełnomocnika prezydenta Krakowa ds. kultury, a także dyrektora ds. rozwoju i kreatywności w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Krakowa.

Odpowiadał za powstanie i rozwój wielu międzynarodowych festiwali realizowanych w Krakowie, m.in.: Misteria Paschalia, Opera Rara, Sacrum Profanum, Wianki – Święto Muzyki, cykl ICE Classic, Festiwal Conrada i Festiwal Miłosza.

Jest dyrektorem artystycznym i współzałożycielem Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie (FMF), uważanego za jeden z najważniejszych festiwali tego typu na świecie.

Odpowiadał za politykę filmową Krakowa, nadzorując działalność Krakow Film Commission i regionalne fundusze filmowe. Koordynował proces aplikowania Krakowa do Sieci Miast Kreatywnych UNESCO w dziedzinie literatury. Nadzorował politykę literacką miasta i powstanie programu Kraków Miasto Literatury UNESCO.

