Narodowe Muzeum Techniki i Przyrody. P. Gliński: To będzie hit

To będzie hit — tak o nowym Narodowym Muzeum Techniki i Przyrody mówił w „Poranku RDC", prof. Piotr Gliński. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zdradził na naszej antenie, że trwają przygotowana do ogłoszenia konkursu na projekt architektoniczny nowej inwestycji.

Piotr Gliński (autor: RDC)

Nowe Muzeum Techniki i Przyrody ma powstać na błoniach Stadionu Narodowego w Warszawie. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego powiedział na antenie Radia dla Ciebie, że trwają przygotowana do ogłoszenia konkursu na projekt architektoniczny nowej inwestycji.

— Chcemy, żeby w Polsce wreszcie było z prawdziwego zdarzenia, wspaniałe muzeum historii naturalnej. Zacząwszy od minerałów, po historię ziemi, dinozaury, ale także wielkie zbiory zoologiczne. Jedne z największych na świecie, które znajdują się w magazynach, nikt ich nie może oglądać, a polscy naukowcy je posiadają. Razem z Polską Akademią Nauk, z instytutami przygotowujemy muzeum i inwestycję. Myślę, że to będzie wielki hit — oznajmił prof. Gliński.

W połowie sierpnia doszło do porozumienia między resortem kultury a Polską Akademią Nauk. Do nowego muzeum mają trafić zbiory Muzeum Ziemi, którego PAN nie może dłużej utrzymywać. To dlatego, że Willa Pniewskiego i Pałacyk Branickich, gdzie trzymane są zbiory, wymagają pilnego remontu.

