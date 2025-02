„Wypływam w nieznane rejony”. Marta Żmuda-Trzebiatowska o nowych rolach Cyryl Skiba 18.02.2025 21:19 Mam wrażenie, że mam zagrać na takich nutkach, na których dawno nie grałam, albo nawet wcale – Marta Żmuda-Trzebiatowska mówiła w Polskim Radiu RDC o pracy nad spektaklem „Moja kochana Judith” w Teatrze Kwadrat. Aktorka w rozmowie z Beatą Jewiarz opowiadała również o nowym serialu „Kibic”, w którym wcieliła się w rolę matki zatroskanej o przyszłość nastoletniego syna.

Marta Żmuda-Trzebiatowska (autor: RDC)

7 marca w Teatrze Komedia odbędzie się premiera spektaklu „Moja kochana Judith” na podstawie tekstu Norma Fostera w reżyserii Michała Staszczaka.

W zapowiedzi napisano: „jak rozwieść się z idealną żoną, która nie ma zamiaru zdradzić? Odpowiedzi na to pytanie szuka David Stafford, który wraz ze swoją kochanką Anną postanawia doprowadzić do rozwodu poprzez udowodnienie zdrady małżeńskiej”.

Jedną z głównych ról zagra Marta Żmuda-Trzebiatowska, która w audycji „W rytmie kultury” opowiadała o pracy nad spektaklem. Przyznała, że postawione przed nią zostały zupełnie nowe zadania aktorskie.

– Mam wrażenie, że mam zagrać na takich nutkach, na których dawno nie grałam, albo nawet wcale. Musiałam po prostu odnaleźć je w sobie i śmieję się, bo już gdzieś swoje też przeszłam. Już niektóre rzeczy, jak to każdy aktor, mam sprawdzone i tam się czuję bezpiecznie, a teraz znowu muszę płynąć w rejony, których nie znam, które w sobie odkrywam. To jest fascynujące w aktorstwie – przyznała.

Aktorka wystąpiła również w nowym serialu „Kibic” w reżyserii Łukasza Palkowskiego. Wykreowała tam postać Justyny, mamy siedemnastoletniego Kuby, który nie potrafi się powstrzymać od pójścia tą samą drogą co jego ojciec – pseudokibic, który wyszedł z więzienia.

Żmuda-Trzebiatowska przyznała, że praca na planie „Kibica” była spełnieniem jej marzeń. Podkreśliła, jak ciekawym wyzwaniem okazało się wejście w postać Justyny.

– Ona dla mnie przede wszystkim jest matką, która bardzo się stara, by ochronić swoje dziecko, a robi to takimi środkami, jakie zna. Sama pochodzi z tego środowiska, więc nie ma tych narzędzi zbyt wielu, ale jej serce matki jest bardzo gorące i bardzo waleczne i ona o to dziecko walczy. Czuję z nią takie porozumienie. Ona jest taką prawdziwą lwicą, jak i ja, więc tutaj się dogadałyśmy – dodała.

Serial opowiada historię nastoletniego Kuby, który ignoruje ostrzeżenia matki i podąża śladami ojca, dołączając do lokalnej grupy chuliganów. Początkowa ekscytacja ustawkami z kibicami rywalizujących drużyn szybko przeradza się w chaos, gdy jego nowa dziewczyna popada w problemy finansowe. Zdesperowani decydują się na ryzykowny plan, by działać wbrew interesom grupy, co pogrąża ich w niebezpiecznym świecie, z którego nie ma łatwego wyjścia.

