Majka Jeżowska w RDC: Nigdy nie jest za późno na nowe przygody Cyryl Skiba 27.01.2025 15:34 Majka Jeżowska, świętująca 45 lat obecności na scenie, mówiła w Polskim Radiu RDC, że nie czuje upływającego czasu. – Pomyślałam sobie, że kiedy jak nie teraz pokazać, że te 45 lat to może być jakiś przystanek, ale nie koniec. To może być otwarcie na coś innego – powiedziała w rozmowie z Beatą Jewiarz.

Od lewej: Beata Jewiarz i Majka Jeżowska (autor: RDC)

Majka Jeżowska podkreślała w audycji „Kobiety rakiety”, że mimo upływu lat, nadal dostaje liczne sygnały od swoich dawnych fanek, z lat dziecięcych, które dzisiaj chwalą jej ogromną energię. Zaznaczyła, że chce nieść przekaz o tym, iż nigdy nie jest za późno na nowe przygody.

– Piszą do mnie kobiety czterdziesto-, trzydziestoparoletnie, że zapomniały o mnie, że jestem częścią ich dzieciństwa, ale odstawiły to gdzieś tam do tej szuflady właśnie z napisem „dzieciństwo”. A teraz wróciłam do nich jako kobieta dojrzała, kobieta rakieta, która może ich zainspirować i może być przykładem na to, że nigdy nie jest za późno na nowe przygody, na wyzwania, na to, żeby pokazać światu, że jest miejsce dla kobiet dojrzałych – mówiła.

Wokalistka podkreśliła, że w muzyce nie ma granic, a ona sama nie chce być już tylko piosenkarką dla dzieci, ma znacznie więcej do powiedzenia.

– Teraz właśnie ci wszyscy ludzie, włącznie z publicznością, odkrywają mnie na nowo i widzą we mnie potencjał, który ja zawsze miałam. Dopiero teraz trafia do nich, że jestem wielowymiarową postacią, a to, że kiedyś pisałam piosenki dla dzieci i występowałam w tiulowych spódniczkach, to nie oznacza, że nie jestem kobietą z krwi i kości, która ma coś do opowiedzenia światu o sobie, o muzyce, o swojej twórczości – podkreśliła.

Majka Jeżowska świętuje swoje 45-lecie obecności na scenie.

– Zdecydowałam się na to, że w tamtym i w tym roku i kontynuuję świętowanie jubileuszu 45 lat na scenie. Pomyślałam sobie, że kiedy jak nie teraz pokazać, że te 45 lat to może być jakiś przystanek, ale nie koniec. To może być otwarcie na coś innego albo zamknięcie, ale z przytupem.

Pokażmy światu, że można tańczyć w tym wieku, można cieszyć się sobą, swoją kobiecością, seksualnością – dodała.

Artystka na naszej antenie odniosła się także do fali hejtu, z którym spotyka się na co dzień w Internecie. Podkreślała, że tylko brak reagowania na tego typu komentarze pozwala zachować wewnętrzny spokój. Wejście w interakcję jedynie karmi nienawiść.

Czytaj też: Bezcenny rękopis Fryderyka Chopina trafił do NIFC w Warszawie [ZOBACZ]